Ten Typ Mes: „Znowu obudziłem się i czułem się jak najgorsze gówno (…) A co u was?”

Ten Typ Mes podzielił się z fanami bardzo osobistym wyznaniem. Na Instagramie raper opowiedział o trudnym weekendzie, podczas którego – jak sam przyznał – przegrał walkę ze swoim nałogiem. Artysta nie ukrywał emocji i w szczerych słowach opisał swoje samopoczucie.

„Konkretnie zachlałem pałę”

Na swoim Instagramowym story Mes przyznał, że ostatnie dni były dla niego wyjątkowo ciężkie. Raper mówił otwarcie o problemie z alkoholem i poczuciu winy, które pojawiło się po weekendzie.

„Rzadko macie okazję usłyszeć coś takiego na Instagramie. Za mną kolejny fatalny weekend. Nic mi nie wychodziło, a już najmniej wychodziła mi walka z moim nałogiem, z moimi słabościami. Konkretnie zachlałem pałę. A to dramat. Znowu obudziłem się i czułem się jak najgorsze gówno na świecie. Pełen poczucia winy…”

Mimo trudnego momentu raper zaznaczył, że w najbliższym czasie skupi się na relacji z synem, który wraca z wakacji.

„Dzisiaj w nocy wraca mój syn z wczasów więc spędzę z nim mnóstwo świetnych chwil – noce, popołudnia, poranki. Nie tak jak ci ojcowie, co w życiu nie nocowali z własnym dzieckiem, a pozują na Instagramie na świetnych ojców. Będziemy ze sobą dwa, cztery przez wiele dni. Wtedy na pewno alkomat będę miał na zero. Taki plus dla niego i dla mnie.”

Nietypowa prośba do fanów

Na końcu swojej relacji Mes zwrócił się także bezpośrednio do obserwujących. Poprosił, aby w prywatnych wiadomościach dzielili się z nim własnymi trudnymi historiami i życiowymi zakrętami.

„A co u was? Czy spotkało was coś fatalnego? Nie interesują mnie historie typu moja żona znowu ugotowała wspaniały obiad, kocham ją od 20 lat. Albo mój mąż zabrał mnie na kartę i razem kajtowaliśmy cały weekend, a nasze trzy córeczki dokazywały obok. Nie, nie to mnie zdołuje. Chcę poczuć, że nie tylko ja mam zakręty i życiowe dramaty.”

Raper zasugerował również, że niektóre z przesłanych historii mogą znaleźć się w jego kolejnej książce.

„Więc jak macie smutne historie to zapraszam na priv, a może wylądują one w mojej następnej książce.”

