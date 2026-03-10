CGM

Solpadeina w kawałku Taco Hemingwaya. Postępowanie trwa – karą może być nakaz zaprzestania „reklamy” i sankcje karne

Główny Inspektorat Farmaceutyczny reaguje w sprawie Taco Hemingwaya

2026.03.10

opublikował:

Solpadeina w kawałku Taco Hemingwaya. Postępowanie trwa – karą może być nakaz zaprzestania „reklamy” i sankcje karne

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kontrowersje wokół piosenki Taco Hemingwaya zatytułowanej „Zakochałem się pod apteką” przyciągnęły uwagę państwowych instytucji. W jednym z wersów raper wymienił nazwę leku Solpadeina, co wywołało pytania o legalność takiego użycia w utworze muzycznym.

Postępowanie wyjaśniające

Szef Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF), Łukasz Pietrzak, poinformował, że wszczęto postępowanie wyjaśniające mające ustalić, czy producent leku udzielił zgody na wykorzystanie jego nazwy w piosence.

Rzeczniczka GIF, Olga Sierpniowska, wyjaśniła w rozmowie z Plejdaą, że w ramach czynności nadzorczych stwierdzono możliwość naruszenia przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych:

„Utwór muzyczny pod tytułem ’Zakochałem się pod apteką’, w którym zawarto odniesienia do produktu leczniczego Solpadeine, może naruszać przepisy prawa w zakresie reklamy produktów leczniczych.”

W odpowiedzi na wezwanie GIF producent leku potwierdził, że nazwa Solpadeina została użyta bez jego wiedzy, zgody ani upoważnienia.

Co może grozić raperowi?

Po dwóch miesiącach od wywołania kontrowersji postępowanie wciąż trwa. Rzeczniczka GIF wskazała, że raperowi mogą grozić konkretne konsekwencje prawne:

  • Nakaz zaprzestania prowadzenia reklamy sprzecznej z przepisami.

  • Sankcje karne w przypadku nieprzestrzegania decyzji organu.

„Niezgodne z prawem prowadzenie reklamy produktów leczniczych jest również sankcjonowane karnie. Sankcje karne dotyczą także niewykonania decyzji organu, nakazującej zaprzestanie prowadzenia reklamy sprzecznej z obowiązującymi przepisami” — mówi Sierpniowska.

Kontekst i reakcje

Piosenka „Zakochałem się pod apteką” zdobyła dużą popularność wśród słuchaczy, co dodatkowo zwiększa wagę całej sprawy. GIF podkreśla, że prawo farmaceutyczne jasno reguluje, w jaki sposób nazwy produktów leczniczych mogą być wykorzystywane w mediach i publicznych materiałach, a brak zgody producenta stanowi naruszenie.

Tagi


Popularne newsy

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie”
NEWS

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie”

Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel miał 43 lata
NEWS

Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel miał 43 lata

Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”
NEWS

Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”

Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe
NEWS

Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe

Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej
NEWS

Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej

„Jestem w totalnym szoku, chcę ci dotrzymać kroku”. Saul zatańczył do swojego nowego numeru w Tańcu z gwiazdami
NEWS

„Jestem w totalnym szoku, chcę ci dotrzymać kroku”. Saul zatańczył do swojego nowego numeru w Tańcu z gwiazdami

United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek
NEWS

United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek

Polecane

CGM
Kanye West wraca na scenę w Los Angeles po pięciu latach

Kanye West wraca na scenę w Los Angeles po pięciu latach

U boku Ye wystąpi Bianca Censori?

51 minut temu

CGM
Dr. Dre sprzedał rezydencję w Malibu za 16,5 miliona dolarów

Dr. Dre sprzedał rezydencję w Malibu za 16,5 miliona dolarów

Dom wystawiono na sprzedaż w 2022 roku za 20 mln dolarów

3 godziny temu

CGM
Kobieta, która ostrzelała dom Rihanny miała historię problemów psychicznych

Kobieta, która ostrzelała dom Rihanny miała historię problemów psychic ...

Nagrania video zamieszczone w sieci świadczą o tym, że kobieta miała obsesję na punkcie gwiazdy

4 godziny temu

CGM
Nie żyje Tommy DeCarlo. Był wokalist legendarnego zespołu Boston

Nie żyje Tommy DeCarlo. Był wokalist legendarnego zespołu Boston

DeCarlo dołączył do zespołu po śmierci oryginalnego frontmana Brad Delp w 2007 roku

4 godziny temu

CGM
Lady Gaga zdradza szczegóły ślubu podczas livestreamu Bruno Marsa

Lady Gaga zdradza szczegóły ślubu podczas livestreamu Bruno Marsa

Gwiazda ujawniła pierwsze informacje o swoim nadchodzącym ślubie

4 godziny temu

CGM
Ryszard Rynkowski odwołuje kolejne koncerty. Powrót na scenę dopiero jesienią

Ryszard Rynkowski odwołuje kolejne koncerty. Powrót na scenę dopiero j ...

Dłuższa przerwa w koncertowaniu

4 godziny temu