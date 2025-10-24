Ten Typ Mes z nowym albumem „Bukowski” – wydanym równo 20 lat po debiucie rapera

Szukaj
2025.10.24

Po czterech latach przerwy od ostatniego wydawnictwa Ten Typ Mes powraca z nowym materiałem. Jego czternasty album studyjny zatytułowany „Bukowski” ukaże się dokładnie 20 lat po debiutanckich „Zapiskach typa”. To wyjątkowy moment w karierze jednego z najbardziej konsekwentnych i charyzmatycznych raperów w Polsce.

Nowy projekt jest nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale również symbolicznym powrotem do korzeni i podsumowaniem dwóch dekad artystycznej drogi Mesa.

Goście na płycie „Bukowski” – hip-hop spotyka jazz

Na albumie „Bukowski” znalazło się miejsce zarówno dla uznanych postaci ze świata hip-hopu, jak i wybitnych muzyków jazzowych. Wśród zaproszonych artystów usłyszymy m.in.:

  • VNM-a

  • Karwela

  • Winiego

  • Kubę Więcka

  • Wuja HZG

  • Jana Pieniążka

To zestawienie osobowości i stylów tworzy wyjątkową mieszankę brzmień, łączącą rapową szczerość z muzyczną improwizacją i jazzową głębią.

Produkcja i brzmienie – Magiera i Worst Case w akcji

Za brzmienie projektu odpowiadają doświadczeni producenci Magiera i Worst Case, znani z perfekcyjnego warsztatu i różnorodnego podejścia do dźwięku. Ich udział w tworzeniu „Bukowskiego” gwarantuje najwyższą jakość produkcji oraz świeże, nowoczesne brzmienie.

Muzycznie album stanowi połączenie klasycznych inspiracji Mesa z nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi, co sprawia, że płyta ma potencjał trafić zarówno do wiernych fanów, jak i nowych słuchaczy.

„Bukowski” – powrót do źródeł i artystyczne podsumowanie

„Bukowski” to nie tylko kolejny rozdział w dyskografii Ten Typ Mesa, ale także symboliczny pomost między przeszłością a teraźniejszością. Artysta wraca do swoich muzycznych korzeni, jednocześnie podejmując tematy bliskie jego dzisiejszej wrażliwości i doświadczeniu.

To płyta, która łączy refleksję, dojrzałość i świeżość. Można spodziewać się treści pełnych charakterystycznej dla Mesa ironii, szczerości i spostrzeżeń dotyczących współczesnego świata.

