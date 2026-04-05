Tekashi 6ix9ine po wyjściu z więzienia dostał nowy łańcuch wart miliony dolarów

Nowa biżuteria nosi nazwę „The Apex Redemption; The Return of 6ix9ine”

2026.04.05

Tekashi 6ix9ine wraca do świata show-biznesu w wielkim stylu. Po odbyciu krótkiego, trzymiesięcznego wyroku w MDC Brooklyn, raper został obdarowany imponującym łańcuchem jubilerskim o wartości 2,2 miliona dolarów.

„The Apex Redemption”: wyjątkowy łańcuch Tekashiego 6ix9ine

Nowa biżuteria, stworzona we współpracy z marką Vobara Miami, nosi nazwę „The Apex Redemption; The Return of 6ix9ine”. Łańcuch posiada wisiorki odwzorowujące tatuaże artysty sprzed ponownego trafienia do więzienia.

  • Kwiaty: 165 karatów diamentów (okrągłe, szmaragdowe i marquise), dodatkowo szafiry kolorowe i czarne diamenty
  • Wisiorek lwa: 186 karatów diamentów (okrągłe, szmaragdowe, baguette i fancy-cut)
  • Całość waży blisko 2 kilogramy

Raper przyznał, że najważniejsza była dla niego sama chwila – stworzenie wyjątkowego momentu dla fanów i mediów, a nie tylko sama biżuteria.

Wyjście z więzienia przed terminem

Tekashi miał być zwolniony w sobotę, ale wyszedł wcześniej, ponieważ data jego zwolnienia przypadła na weekend i święto. Zgodnie z wytycznymi federalnego systemu penitencjarnego, więźniowie federalni mogą zostać zwolnieni w ostatni dzień roboczy przed weekendem lub świętem.

Problemy prawne Tekashiego 6ix9ine

Raper nie jest nowy w kłopotach z prawem. W 2019 roku przyznał się do 9 zarzutów federalnych, w tym udziału w działalności przestępczej, spisku narkotykowego oraz posiadania broni palnej związanej z członkostwem w gangu Nine Trey Gangsta Bloods. W zamian za współpracę z organami ścigania otrzymał skrócony wyrok dwóch lat.

W ubiegłym roku Tekashi powrócił do więzienia po przyznaniu się do posiadania kokainy i MDMA, co było naruszeniem warunków jego wcześniejszego nadzorowanego zwolnienia.

 

