Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

fot. P. Tarasewicz

Konflikt Tede – Mesa nabiera tempa

Polski rap od zawsze żyje konfliktami i beefami, a jednym z najgłośniejszych ostatnich dni jest starcie Tede vs. Mesa. Po premierze dissu Mesa, Jacek Graniecki postanowił odpowiedzieć.

Raper nie krył zdziwienia formą ataku przeciwnika, twierdząc, że nagranie Mesa bardziej przypominało trolling niż prawdziwy rapowy diss.

„To jakaś jaja, to jest trolling. Co to k**a jest człowieku? Jak ty żeś nisko upadł, to jest niesamowite” – skomentował Tede.

Kiedy i gdzie premiera dissu Tedego?

Jeszcze kilka dni temu Tede zdradził, że planuje nagrać odpowiedź, jednak nie od razu. Jak stwierdził, da sobie czas:

„Nie będę dziś nagrywał o nim kawałka. Ch*j wie, może mnie poniesie… w niedzielę nagram na ciebie kawałek. Premiera oczywiście w czwartek.”

Zgodnie z zapowiedzią, tak właśnie się stanie. Dziś o godzinie 22:00 na oficjalnym kanale YouTube Tedego pojawi się wyczekiwany diss.

Fragment dissu już w sieci