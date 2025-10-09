Szukaj
Swift wyjaśniła, że „Wood” pierwotnie miało być niewinnym utworem

2025.10.09

Tayor Swift: „Jego miłość była kluczem, który otworzył moje uda.” Travis Kelce reaguje na pikantny utwór swojej narzeczonej

Nowy album Taylor Swift – The Life Of A Showgirl – wciąż budzi ogromne emocje. Jednym z najbardziej komentowanych utworów z płyty jest „Wood” (w potocznym języku „Wood” oznacza „wzwód”), w którym wokalistka śpiewa o szczęściu, miłości i swoim narzeczonym, Travisie Kelce’u.

Swift w tekście śpiewa m.in.:

„Wydaje mi się, że ty i ja sami mamy szczęście / Nowe wyżyny męskości, nie muszę pukać w niemalowane drewno.”

W refrenie pojawia się też odważny wers:

„Jego miłość była kluczem, który otworzył moje uda.”

Travis Kelce komentuje piosenkę „Wood”

W najnowszym odcinku podcastu New Heights, Travis Kelce odniósł się do utworu, w którym pojawiają się sugestywne odniesienia do jego osoby.

„To świetna piosenka. Kocham tę dziewczynę… każdy utwór, w którym wspomina mnie w ten sposób, jest wyjątkowy” – powiedział z uśmiechem sportowiec.

Jego brat, Jason Kelce, żartobliwie dodał, że niektóre wersy odnoszą się bezpośrednio do „męskości” Travisa. Na to zawodnik Kansas City Chiefs odpowiedział z rozbawieniem:

„Myślę, że nie do końca rozumiesz, o co chodzi w tej piosence.”

Taylor Swift o kulisach powstania utworu

W rozmowie z Jimmym Fallonem, Swift wyjaśniła, że „Wood” pierwotnie miało być niewinnym utworem inspirowanym przesądami.

„Zaczęło się od pomysłu, by napisać piosenkę o szczęściu i powiedzeniu ‘odpukać w niemalowane drewno’. Potem jakoś poszło w zupełnie innym kierunku – ale kocham ten utwór” – przyznała z uśmiechem.

Artystka dodała też, że kiedyś obawiała się, iż szczęśliwy związek może ograniczyć jej kreatywność.

„Zastanawiałam się, co jeśli moje pisanie jest powiązane z bólem i cierpieniem? Okazało się jednak, że to nieprawda. Wraz z tym albumem udało nam się uchwycić błyskawicę w butelce” – wyznała Swift.

 

