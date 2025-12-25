Taylor Swift przekazuje milion dolarów na American Heart Association w hołdzie dla ojca

Taylor Swift zrobiła wyjątkowy gest, przekazując 1 milion dolarów na American Heart Association (AHA) na cześć swojego ojca, Scotta Swifta, który przeszedł niedawno operację serca.

Hołd dla ojca po poważnej operacji serca

Scott Swift przeszedł operację pomostowania pięciu naczyń wieńcowych tego lata, a Taylor wraz z bratem, Austinem, wspierali go podczas całego procesu leczenia i rekonwalescencji. Darowizna Taylor ma na celu upamiętnienie zdrowia i siły jej ojca oraz zwrócenie uwagi na znaczenie profilaktyki chorób serca.

Wsparcie dla badań i profilaktyki chorób serca

American Heart Association ogłosiła, że przekazane środki zostaną przeznaczone na:

badania naukowe nad chorobami serca,

wzmacnianie działań profilaktycznych ,

rozszerzenie dostępu do opieki ratującej życie w każdej społeczności.

Darowizna Taylor ma przyspieszyć wysiłki AHA w walce z chorobami serca, które są najczęstszą przyczyną zgonów w USA.