Tame Impala prezentują nowy singiel „Loser” z udziałem gwiazdora serialu „Stranger Things”

Nowy singiel Tame Impala – „Loser”

Tame Impala, za którym stoi Kevin Parker, zaprezentował teledysk do swojego najnowszego singla „Loser”. W klipie główną rolę odgrywa aktor Joe Keery, znany z serialu „Stranger Things” oraz solowej działalności muzycznej pod pseudonimem Djo.

Nowy utwór został zapowiedziany w nietypowy sposób – plakaty z młodzieńczym zdjęciem Parkera pojawiły się w Nowym Jorku i Chicago, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów.

Joe Keery w teledysku Tame Impala

W klipie do „Loser” widzimy Keery’ego w emocjonalnej kłótni z kobietą, po czym artysta siedzi przygnębiony przed sklepem. W jednej ze scen bohater na moment przeobraża się w samego Kevina Parkera. Obraz podkreśla melancholijny, psychodeliczny klimat utworu i współgra z jego funkującym brzmieniem.

Kolejne nowości od Kevina Parkera

Premiera „Loser” następuje krótko po lipcowym singlu „End Of Summer”, inspirowanym muzyką house. Utwór miał swoją pierwszą odsłonę podczas DJ-setu Parkera w Barcelonie.

Na Instagramie muzyk dzielił się w ostatnich miesiącach zdjęciami i nagraniami ze studia, sugerując intensywne prace nad nowym albumem. Na jednym z opublikowanych slajdów pojawiła się tablica z listą ukończonych utworów, co tylko rozbudziło ciekawość fanów.

Nadchodzi nowy album Tame Impala?

Choć oficjalnie nie ogłoszono jeszcze daty premiery piątej płyty Tame Impala, wiele wskazuje na to, że Kevin Parker jest blisko ukończenia materiału. Ostatni studyjny album zespołu, „The Slow Rush”, ukazał się ponad pięć lat temu i spotkał się z ogromnym uznaniem krytyków oraz publiczności.

Od tamtej pory Parker współpracował m.in. z Thundercatem, Dianą Ross, Gorillaz, Justice oraz Dua Lipą, z którą pojawił się na scenie podczas koncertów w Sydney i na Glastonbury. W lutym 2025 roku zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy za współpracę z Justice przy utworze „Neverender”.