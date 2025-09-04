Szukaj
CGM

Tame Impala prezentują nowy singiel „Loser” z udziałem gwiazdora serialu „Stranger Things”

Nadchodzi nowy album Tame Impala?

2025.09.04

opublikował:

Tame Impala prezentują nowy singiel „Loser” z udziałem gwiazdora serialu „Stranger Things”

Nowy singiel Tame Impala – „Loser”

Tame Impala, za którym stoi Kevin Parker, zaprezentował teledysk do swojego najnowszego singla „Loser”. W klipie główną rolę odgrywa aktor Joe Keery, znany z serialu „Stranger Things” oraz solowej działalności muzycznej pod pseudonimem Djo.

Nowy utwór został zapowiedziany w nietypowy sposób – plakaty z młodzieńczym zdjęciem Parkera pojawiły się w Nowym Jorku i Chicago, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów.

Joe Keery w teledysku Tame Impala

W klipie do „Loser” widzimy Keery’ego w emocjonalnej kłótni z kobietą, po czym artysta siedzi przygnębiony przed sklepem. W jednej ze scen bohater na moment przeobraża się w samego Kevina Parkera. Obraz podkreśla melancholijny, psychodeliczny klimat utworu i współgra z jego funkującym brzmieniem.

 

Kolejne nowości od Kevina Parkera

Premiera „Loser” następuje krótko po lipcowym singlu „End Of Summer”, inspirowanym muzyką house. Utwór miał swoją pierwszą odsłonę podczas DJ-setu Parkera w Barcelonie.

Na Instagramie muzyk dzielił się w ostatnich miesiącach zdjęciami i nagraniami ze studia, sugerując intensywne prace nad nowym albumem. Na jednym z opublikowanych slajdów pojawiła się tablica z listą ukończonych utworów, co tylko rozbudziło ciekawość fanów.

Nadchodzi nowy album Tame Impala?

Choć oficjalnie nie ogłoszono jeszcze daty premiery piątej płyty Tame Impala, wiele wskazuje na to, że Kevin Parker jest blisko ukończenia materiału. Ostatni studyjny album zespołu, „The Slow Rush”, ukazał się ponad pięć lat temu i spotkał się z ogromnym uznaniem krytyków oraz publiczności.

Od tamtej pory Parker współpracował m.in. z Thundercatem, Dianą Ross, Gorillaz, Justice oraz Dua Lipą, z którą pojawił się na scenie podczas koncertów w Sydney i na Glastonbury. W lutym 2025 roku zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy za współpracę z Justice przy utworze „Neverender”.

Tagi


Popularne newsy

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”
NEWS

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?
NEWS

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka
NEWS

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”
NEWS

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”
NEWS

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu
NEWS

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz
NEWS

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz

Polecane

CGM
Czy Taylor Swift zagra podczas Super Bowl 2026 Halftime Show? NFL komentuje

Czy Taylor Swift zagra podczas Super Bowl 2026 Halftime Show? NFL kome ...

Taylor Swift w gronie faworytów?

27 sekund temu

CGM
Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

Musical Quebonafide trafi do internetu

12 minut temu

CGM
Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym sobie kupić kawalerkę”

Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym so ...

Doda ogranicza koncerty i stawia na krótkie występy

4 godziny temu

CGM
„Together For Palestine” na Wembley. Nieoczekiwany występ Portishead

„Together For Palestine” na Wembley. Nieoczekiwany występ Portishead

Portishead z wyjątkowym występem

4 godziny temu

CGM
Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Co trzeba zrobić, by zdobyć EP-kę Pezeta i Ajrona?

9 godzin temu

CGM
Lady Gaga w nowych odcinkach „Wednesday”

Lady Gaga w nowych odcinkach „Wednesday”

Artystka nie tylko gra w serialu, ale nagrała również singiel i klip.

11 godzin temu