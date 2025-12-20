CGM

Taco Hemingway wraca na PGE Narodowy

Wczoraj wyszła płyta, dziś raper ogłosił trasę koncertową

2025.12.20

Taco Hemingway zakończył rok 2025 prawdziwą bombą. W piątek, 19 grudnia 2025 roku, raper niespodziewanie udostępnił pełny odsłuch albumu „LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY” na platformach streamingowych. Jednocześnie na oficjalnej stronie artysty ruszył preorder fizycznego wydania nowej płyty.

To pierwsza duża premiera Taco od ponad dwóch lat. Najnowszy projekt jest efektem współpracy z wieloletnimi producentami rapera – Rumakiem, @atutowym, Zeppy’m i Boruccim. Taco po raz kolejny oddaje w ręce słuchaczy opowieść osadzoną w miejskich realiach, pełną melancholii, metafor i ulicznych historii.

Premiera w przedświątecznym klimacie

Taco ponownie sięga po strategię znienacka – album pojawia się bez wcześniejszych zapowiedzi, krótko przed świętami. Fani określają to jako najlepszy prezent na zakończenie roku 2025. Krążek ukazuje się nakładem 2020 Label.

Preorder i wersje fizyczne

Nowy krążek Taco dostępny jest w preorderze na stronie rapera. Każdy zestaw zawiera:

bogate wydanie CD

kasetę magnetofonową z analogową wersją albumu

możliwość pobrania mp3 ze strony Taco

Koncerty w 2026 roku

Dzisiaj Taco podgrzał atmosferę i zapowiedział trasę koncertową, na która złożą się cztery występy w tym jeden na Stadionie Narodowym. Przedsprzedaż biletów na trasę Taco ruszy 21 grudnia.

08.05 0 Hala Stulecia Wrocław
15.05 Ergo Arena Gdańsk / Sopot
23.05 PGE Narodowy – Warszawa
30.05 – Tauron Arena Kraków

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez 2020 (@2020.loading)

 

