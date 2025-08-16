Taco Hemingway: „Miałem w swoim życiu olbrzymie szczęście do ludzi”

Szukaj
2025.08.16

fot. YouTube

Podsumowując kilkadziesiąt minut temu koncert Taco Hemingwaya na BitterSweet Festivalu, napisaliśmy, że „nowej płyty nie stwierdzono”. Póki co faktycznie jej nie ma, ale wiedzcie, że coś się dzieje.

Self-made man nie istnieje?

Na kanale artysty pojawiło się tajemnicze wideo wyreżyserowane przez Igę Lis. Taco dzieli się w nim przemyśleniami m.in, na temat swojej kariery, spotkanych na drodze ludzi, a także idei self-made mana. Artysta kończy nagranie tezą, że ktoś taki jak wspomniany self-made man nie istnieje, ponieważ każdego „ktoś zbudował”.

Miałem w swoim życiu olbrzymie szczęście do ludzi. Ci, którym zaufałem na początku swojej drogi, są ze mną do dziś – mówi o swojej drodze Taco. Więcej dowiecie się z poniższego materiału.

