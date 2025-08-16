Szukaj
Taco Hemingway zagrał jedyny tegoroczny koncert.

2025.08.16

opublikował:

Taco bez Quebo, ale fani i tak byli zadowoleni

fot. Yan Wasiuchnik

Dokładnie dwa lata od premiery „Gelato” i 700 dni od wydania „1-800-OŚWIECENIE” – naprawdę trudno wyobrazić sobie lepszą datę na jedyny tegoroczny koncert Taco Hemingwaya. Artysta rozpalił dziś publiczność na głównej scenie BitterSweet Festivalu.

Bez Quebo za to z Bedoesem

Wbrew nadziejom wielu fanów Quebonafide nie pojawił się na scenie podczas poznańskiego występu autora „Trójkąta warszawskiego”. Był za to inny gość – Bedoes 2115. Dzisiejsze wykonanie „Chłopaki nie płaczą” to rewanż za wczorajszą gościnkę Taco podczas koncertu Bedoesa.

Co warte podkreślenia – Taco nie ograniczył się do własnego repertuaru i zaserwował publiczności covery „Baby” Justina Biebera oraz „BIRDS OF A FEATHER” Billie Eilish.

Nowej płyty niestety nie stwierdzono, ale na Waszym miejscu bylibyśmy dobrej myśli.

