Szpaku z koncertem na streamie Łatwoganga – wyjątkowy występ i 32 miliony na koncie zbiórki!!!

2026.04.25

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Szpaku pojawił się na charytatywnym streamie organizowanym przez Łatwogang i dał specjalny występ na żywo. Wydarzenie od początku budziło ogromne emocje, jednak to, co wydarzyło się podczas jego setu, przeszło oczekiwania widzów.

Emocjonalny moment z podopieczną fundacji

W trakcie swojego występu Szpaku zaprosił na scenę jedną z podopiecznych Fundacja Cancer Fighters, która prywatnie jest jego wielką fanką. Wspólnie wykonali kilka najpopularniejszych utworów rapera.

Był to jeden z najbardziej poruszających momentów całego streama – autentyczna radość, emocje i bezpośredni kontakt artysty z fanką stworzyły wyjątkową atmosferę, która szybko obiegła media społecznościowe.

Rekordowa zbiórka – ponad 32 miliony złotych

Skala całej akcji charytatywnej robi ogromne wrażenie. W trakcie transmisji ze Szpakiem licznik zbiórki przekroczył już 24 miliony złotych, obecnie wynosi już 32 miliony!!!

Stream Łatwoganga od początku przyciągał największe nazwiska ze sceny muzycznej i internetu, a zaangażowanie społeczności przełożyło się na bezprecedensowy wynik finansowy.

Rekord oglądalności podczas występu Szpaka

Równie imponujące były statystyki oglądalności. W trakcie występu Szpaka padł rekord liczby widzów oglądających transmisję jednocześnie – aż 233 tysiące osób śledziło stream w tym samym momencie.

To jeden z najwyższych wyników live-viewership w historii polskiego internetu, pokazujący siłę zarówno samego artysty, jak i całej inicjatywy.

Popularne newsy

okDAWID PODSIADŁO_01_FOT.DANIEL JAROSZEK
NEWS

Dawid Podsiadło z gigantyczną kwotą na zbiórkę Łatwoganga. Wielkie kwoty poza Bedoesem wpłacili też OKI, Young Leosia i Kukon

Kizo 2026 ok
NEWS

Między Kizo i Whitem 2115 „była dość napięta atmosfera”. Pogodziła ich akcja Łatwoganga i teraz ich wspólny numer zarobi dla Cancer Fighters

Doda psy 2026 Ig
NEWS

Doda żegna tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę: „Nie wierzę w wypadki”

young leosia kacper ig 2025
NEWS

Young Leosia i Kacper Błoński spotkali się na streamie Łatwoganga. Zbiórka osiągnęła 11 milionów złotych

Rihanna savage summer 2026
NEWS

Rihanna rozpala lato. Nowa kolekcja bielizny wokalistki „Savage Summer”

Kanye West
NEWS

Kanye West dostał pocałunek śmierci od polskich polityków. Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke stanęli w obronie rapera

D4vd
NEWS

W telefonie D4vd prokuratura znalazła zdjęcia z pornografią dziecięcą 

FOTO
50 PUPHHAA foto @piotr_tarasewicz-65

50 Przełomowych Utworów Polskiego Hip-Hopu na naszych zdjęciach

W Atlas Arenie wystąpiły legendy polskiego rapu

3 godziny temu

d4vd mugshot

Aktorka, która zagrała w teledysku d4vd przerywa milczenie. „To ...

Kulisy pracy na planie teledysku

3 godziny temu

Ray J Kim Kardashian Sex Tape

Ray J obnaża matkę Kim Kardashian. „To ona nakłaniała nas do nag ...

"To ona kazała nam to nagrywać… widziała te materiały"

4 godziny temu

pezet-mck-katowice-2026-foto-piotr_tarasewicz-103

Pezet i Ajron wracają po latach – „PRZEJŚCIE [25EP]” ...

Powrót duetu Pezet i Ajron to jedno z najciekawszych wydarzeń w polskim hip-hopie ostatnich miesięcy

4 godziny temu

Guzior 2024

GUZIOR zapowiada „WIDMO TOUR”. Jesienna trasa klubowa

Każdy z koncertów ma być przekrojem twórczości artysty oraz zapowiedzią nowego etapu w jego karierze

20 godzin temu

Julia Wieniawa Premiera 25.09.2025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-22

Finał trasy Julii Wieniawy na Torwarze. Artystka zamyka „Światło ...

Bilety na płytę nadal dostępne

21 godzin temu