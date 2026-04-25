Szpaku z koncertem na streamie Łatwoganga – wyjątkowy występ i 32 miliony na koncie zbiórki!!!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Szpaku pojawił się na charytatywnym streamie organizowanym przez Łatwogang i dał specjalny występ na żywo. Wydarzenie od początku budziło ogromne emocje, jednak to, co wydarzyło się podczas jego setu, przeszło oczekiwania widzów.

Emocjonalny moment z podopieczną fundacji

W trakcie swojego występu Szpaku zaprosił na scenę jedną z podopiecznych Fundacja Cancer Fighters, która prywatnie jest jego wielką fanką. Wspólnie wykonali kilka najpopularniejszych utworów rapera.

Był to jeden z najbardziej poruszających momentów całego streama – autentyczna radość, emocje i bezpośredni kontakt artysty z fanką stworzyły wyjątkową atmosferę, która szybko obiegła media społecznościowe.

Rekordowa zbiórka – ponad 32 miliony złotych

Skala całej akcji charytatywnej robi ogromne wrażenie. W trakcie transmisji ze Szpakiem licznik zbiórki przekroczył już 24 miliony złotych, obecnie wynosi już 32 miliony!!!

Stream Łatwoganga od początku przyciągał największe nazwiska ze sceny muzycznej i internetu, a zaangażowanie społeczności przełożyło się na bezprecedensowy wynik finansowy.

Rekord oglądalności podczas występu Szpaka

Równie imponujące były statystyki oglądalności. W trakcie występu Szpaka padł rekord liczby widzów oglądających transmisję jednocześnie – aż 233 tysiące osób śledziło stream w tym samym momencie.

To jeden z najwyższych wyników live-viewership w historii polskiego internetu, pokazujący siłę zarówno samego artysty, jak i całej inicjatywy.