Szpaku odniósł się do Fagaty, odbierając nagrodę za Multiego na gali Popkillerów

fot. kadr z wideo

Czasy konfliktu Szpaka i Young Multiego dawno minęły. Raperzy pogodzili się na scenie i poza nią. Artyści nie szczędzą sobie propsów, co pokazała trwająca gala Popkillerów. Multi został na niej nagrodzony za najlepszy kontakt z fanami. Artysta nie pojawił się na scenie, by osobiście odebrać statuetkę, poprosił za to Szpaka, by zrobił to za niego.

Szpaku odebrał nagrodę Multiego

Choć Szpaku ograniczył w tym roku aktywność sceniczną, znalazł czas, by pojawić się na gali. Obierając przyznaną Mulciakowi statuetkę, artysta nawiązał do Fagaty, która zwróciła niedawno organizatorom uwagę, że nie nominowali jej w kategorii Najlepsza raperka, pytając, co musi zrobić, żeby na taką nominację zasłużyć.

– Widziałem, że Fagata pytała, komu należy zrobić dobrze, by dostać nominację. Ale zadajmy sobie wszyscy pytanie, co tak naprawdę musiał zrobić Young Multi, żeby to wygrać. Ja nie wiem – powiedział Szpaku, po czym dodał: – Tak na poważnie – szczere gratulacje ode mnie byku. Należało ci się.