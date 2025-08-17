SZA została pierwszą w historii dyrektorką artystyczną marki Vans

Szukaj
SZA została ogłoszona pierwszą dyrektorką artystyczną Vans – kultowej marki streetwearowej. To część wieloletniej współpracy, w ramach której artystka będzie odpowiadać za kampanie promocyjne oraz współtworzenie własnej linii produktów.

SZA o swojej roli w Vans

Autorka hitu „Kill Bill” podkreśliła, że współpraca z marką jest dla niej naturalnym krokiem:

– „W Vans czuję wolność! Nosiłam Knu Skools i inne modele od lat. Moim celem jako dyrektorki artystycznej jest pokazanie, że radość, społeczność, kreatywność i moda są nierozerwalnie połączone” – powiedziała SZA.

Vans o współpracy z SZA

Marka Vans podkreśliła, że artystka idealnie odzwierciedla ich filozofię:

– „SZA to rewolucyjna artystka, która kształtuje emocjonalny ton pokolenia. Łamie normy kulturowe i modowe, inspirując młodych ludzi do autentyczności i odwagi” – napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Pierwsza wspólna kampania SZA i Vans promuje kultowy model Knu Skool, uwielbiany przez fanów deskorolki i mody streetwearowej.

SZA dziękuje Kendrickowi Lamarowi

Równolegle SZA zakończyła rekordową trasę koncertową Grand National Tour u boku Kendricka Lamara. W emocjonalnym wpisie na Instagramie podziękowała raperowi za „największy moment w swoim życiu”, a na scenie wzruszona oddała mu hołd przed tysiącami fanów.

 

