Syn Diddy’ego zabiera głos: „Tata ma się dobrze, ale uwolnicie go!”

Sprawa Sean Combs wciąż budzi ogromne emocje, a teraz głos zabrał jego syn, King Combs. W krótkiej rozmowie z mediami zapewnił, że jego ojciec „trzyma się dobrze”, mimo odbywania kary w zakładzie karnym.

„Trzyma się dobrze”, ale apel jest jasny

King Combs został zapytany o sytuację swojego ojca podczas spotkania w Los Angeles. Choć rozmowa była krótka, przekaz był jednoznaczny — według niego Diddy radzi sobie w więzieniu, ale nie powinien tam przebywać.

Padły też słowa, które szybko obiegły media: syn artysty otwarcie zaapelował o jego uwolnienie, mówiąc wprost, że „czas uwolnić tatę”.

Za co skazano Diddy’ego?

Sean Combs odbywa obecnie karę w Federal Correctional Institution Fort Dix. Został skazany za dwa przestępstwa związane z transportowaniem osób między stanami w celu świadczenia usług seksualnych.

Wyrok wynosi 50 miesięcy pozbawienia wolności, a planowana data jego wyjścia na wolność to kwiecień 2028 roku.

Obrona walczy o zmianę wyroku

Prawnicy rapera nie składają broni i już podjęli kroki prawne, próbując podważyć wyrok. W apelacji argumentują, że działania ich klienta nie naruszały prawa w sposób, w jaki zostało to przedstawione przez sąd, a sama kara jest nieproporcjonalnie surowa.

Na ten moment sąd apelacyjny nie wydał jeszcze decyzji w tej sprawie.

Rodzina i fani nadal wspierają rapera

Mimo poważnych zarzutów i wyroku, Sean Combs wciąż może liczyć na wsparcie najbliższych oraz części fanów. Wypowiedź jego syna tylko to potwierdza — rodzina pozostaje lojalna i wierzy w zmianę sytuacji.

Sprawa nadal jest w toku, a jej finał może zależeć od decyzji sądu apelacyjnego w najbliższych miesiącach.