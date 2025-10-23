Szukaj
Spór o nazwę Republika: Wdowa po Grzegorzu Ciechowskim musi przeprosić i zrzec się praw

2025.10.23

Sąd w Toruniu wydał wyrok w sprawie sporu o prawa do nazwy kultowego zespołu Republika. Anna Skrobiszewska, wdowa po Grzegorzu Ciechowskim, została zobowiązana do przeprosin oraz rezygnacji z prawa do znaku towarowego „Republika”, który zarejestrowała w Urzędzie Patentowym w 2017 roku.

Historia sporu

Zespół Republika powstał na początku lat 80. i szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii polskiej muzyki. W skład formacji wchodzili:

  • Grzegorz Ciechowski – wokalista i lider

  • Sławomir Ciesielski – perkusista

  • Zbigniew Krzywański – gitarzysta

  • Paweł Kuczyński – basista (później zastąpiony przez Leszka Biolika)

Po śmierci Grzegorza Ciechowskiego w 2001 roku jego majątek odziedziczyła wdowa, Anna Skrobiszewska. W 2017 roku zarejestrowała nazwę zespołu jako znak towarowy, co wywołało oburzenie pozostałych członków grupy.

Wyrok sądu i konsekwencje

Sąd uznał, że Skrobiszewska naruszyła dobra osobiste członków zespołu, w szczególności Zbigniewa Krzywańskiego. W związku z tym zobowiązał ją do:

  • opublikowania oświadczenia w wybranych mediach, w którym przyznaje, że nieuprawnienie zgłosiła nazwę zespołu Republika

  • rezygnacji z prawa do znaku towarowego „Republika” w Urzędzie Patentowym RP

Zbigniew Krzywański na swoim profilu Facebook podkreślił:

„Moi drodzy! Tak, wygrałem proces o Republikę. Wprawdzie wyrok nie jest prawomocny, ale jestem pełen optymizmu. Republika jest nasza, członków zespołu, do chwili śmierci ostatniego z nas.”

