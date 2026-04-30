Spadkobierczyni Marka Jackowskiego blokuje projekt „Kora. Boska”. Spór o prawa autorskie i tantiemy

2026.04.30

Projekt spektaklu „Kora. Boska”, poświęcony jednej z najważniejszych postaci polskiego rocka, nie zostanie pokazany w telewizji. Decyzję o zablokowaniu emisji podjęła Ewa Jackowska, spadkobierczyni twórczości Marka Jackowskiego, co wywołało szeroką dyskusję w środowisku artystycznym i medialnym.

„Kora. Boska” – spektakl, który nie trafi do telewizji

Spektakl „Kora. Boska”, inspirowany życiem i twórczością Kory, od kilku lat był wystawiany w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie. Planowano jego telewizyjną rejestrację i emisję w Telewizji Polskiej, jednak projekt został zatrzymany na etapie realizacji.

Decyzja spadkobierczyni sprawiła, że widowisko nie trafi do szerokiej publiczności w formie telewizyjnej.

Stanowisko Ewy Jackowskiej – „kategorycznie odmówiłam zgody”

Ewa Jackowska, spadkobierczyni dorobku Marka Jackowskiego, wydała jednoznaczne oświadczenie, w którym podkreśliła, że nie wyraziła zgody na realizację telewizyjną spektaklu.

Jej zdaniem produkcja od lat miała być realizowana bez pełnej zgody właścicieli praw autorskich, a część utworów wykorzystywanych w przedstawieniu miała być używana bez odpowiednich licencji i rozliczeń.

Spór o prawa autorskie i tantiemy

W centrum konfliktu znajdują się prawa do utworów Marka Jackowskiego, które są kluczowym elementem spektaklu. Według Ewy Jackowskiej część kompozycji nie była zgłaszana do ZAiKS-u, co miało skutkować brakiem należnych opłat dla spadkobierców.

Spór dotyczy również tzw. „wielkich praw”, czyli wykorzystania utworów jako elementu fabularnego przedstawienia, co wymaga dodatkowych zgód.

Reakcja teatru – odmowa zarzutów

Dyrekcja Teatru Nowego Proxima w Krakowie odniosła się do zarzutów, twierdząc, że prawa do wykorzystania utworów zostały uregulowane, a ewentualne nieścisłości miały charakter formalny i zostały już naprawione.

Według teatru wszystkie utwory użyte w spektaklu zostały zgłoszone do ZAiKS-u, a projekt działał w ramach obowiązujących procedur.

Kora – ikona polskiej muzyki

Kora, czyli Olga Sipowicz, była jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Jako wokalistka zespołu Maanam stworzyła takie przeboje jak „Boskie Buenos”, „Kocham cię, kochanie moje” czy „Cykady na Cykladach”.

Jej twórczość do dziś inspiruje kolejne pokolenia artystów, a jej głos pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii polskiego rocka.

Dziedzictwo Maanamu i Marka Jackowskiego

Marek Jackowski, współzałożyciel zespołu Maanam, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu jego brzmienia. Jego twórczość stanowi ważny element polskiej muzyki rockowej, a prawa do niej są obecnie przedmiotem sporów prawnych i organizacyjnych.

Spór, który wstrzymuje projekt

Blokada emisji spektaklu „Kora. Boska” pokazuje, jak skomplikowane mogą być kwestie praw autorskich w przypadku twórczości legendarnych artystów. Konflikt między spadkobiercami a twórcami spektaklu doprowadził do zatrzymania projektu, który miał być hołdem dla Kory.

Na ten moment nie wiadomo, czy i kiedy projekt zostanie wznowiony.

