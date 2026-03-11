CGM

Snoop Dogg oddaje hołd 2Pacowi limitowaym winem

Limitowana edycja wina „2 of Amerikaz Most Wanted”

2026.03.11

Snoop Dogg oddaje hołd 2Pacowi limitowaym winem

fot. mat. pras.

Snoop Dogg postanowił uhonorować pamięć zmarłego 2Pac, wydając limitowaną edycję czerwonego wina pod marką Cali by Snoop. Produkt nosi nazwę „2 of Amerikaz Most Wanted”, nawiązującą do kultowego utworu, który Snoop Dogg nagrał razem z 2Pacem w 1996 roku.

W promocji wina raper wystąpił w specjalnym materiale wideo, który łączy nowy obraz z archiwalnymi nagraniami z planu teledysku do utworu. W filmie Snoop wspomina relację z Pacem, podkreślając wyjątkową więź między nimi.

Wspomnienia z „2 of Amerikaz Most Wanted”

Snoop Dogg w materiałach promocyjnych mówi:

„W wielu aspektach byliśmy jedynymi, którzy naprawdę się rozumieli.”

Na końcu filmu artysta symbolicznie wylewa trochę wina na cześć przyjaciela, oddając mu hołd. Jak dodał w oświadczeniu dla magazynu Billboard:

„Trudno uwierzyć, że minęło już 30 lat, odkąd razem nagraliśmy '2 of Amerikaz Most Wanted’. Nikt nie robił tego jak my, a nie mogę sobie wyobrazić lepszego sposobu, by uhonorować jego dziedzictwo niż poprzez ten trunek. To wino jest idealne do świętowania w gronie bliskich.”

Współpraca z Treasury Wine Estates

John Wardley, SVP ds. marki, innowacji i partnerstw w Treasury Wine Estates, podkreślił wyjątkowość projektu:

„To ogromny zaszczyt pracować z Snoop Doggiem i spadkobiercami Tupaca nad stworzeniem wina, które upamiętnia tę historyczną współpracę i dziedzictwo dwóch ikon hip-hopu. Linia Cali by Snoop zawsze przekraczała granice tradycyjnej kultury winiarskiej. Jesteśmy dumni, że możemy uhonorować pamięć Tupaca i Snoop Doga wyjątkowym produktem.”

Historia utworu i tragiczny los 2Paca

Utwór „2 of Amerikaz Most Wanted” powstał w 1996 roku i znalazł się na czwartym albumie studyjnym 2Paca, „All Eyez on Me”. Niestety kilka miesięcy po nagraniu 2Pac został śmiertelnie postrzelony we wrześniu 1996 roku.

W 2023 roku zatrzymano podejrzanego, Duane’a „Keefe D” Davisa, a jego proces planowany jest na sierpień 2026 roku. Limitowana edycja wina Snoop Doga przypomina o wkładzie 2Paca w historię hip-hopu i pozwala fanom upamiętnić artystę w wyjątkowy sposób.

