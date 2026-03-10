CGM

WWO powraca projektem WWOFF i zapowiada ostatni rozdział działalności zespołu

Koncert jako podróż przez historię zespołu

Foto: W. Koziara

Po niemal dwóch dekadach przerwy WWO oficjalnie ogłasza powrót na scenę w wyjątkowym projekcie WWOFF. Koncert odbędzie się 28 listopada 2026 roku w hali COS Torwar w Warszawie. To wydarzenie będzie symbolicznym zamknięciem historii zespołu, który przez lata współtworzył fundamenty polskiego hip-hopu.

Skład zespołu na scenie:

  • Sokół – wokal i teksty

  • Jędker – wokal i teksty

  • DJ Deszczu Strugi – obsługa muzyczna i produkcja

Projekt WWOFF nie jest reaktywacją zespołu, lecz świadomie zaplanowanym finałem ich działalności. Organizatorzy zapowiadają wyjątkową formułę 360°, z centralnie ustawioną sceną i publicznością otaczającą artystów ze wszystkich stron. Będzie to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć pełen skład WWO na żywo, czego nie było od prawie 20 lat.

Koncert jako podróż przez historię zespołu

Podczas wydarzenia widzowie będą mogli prześledzić pełen przekrój dyskografii WWO, od debiutanckiego albumu „Masz i pomyśl” (2000), przez „We własnej osobie” (2002), aż po „Witam was w rzeczywistości” i „Życie na kredycie” (2005). Na scenie pojawią się również goście współtworzący historię zespołu, podkreślając wagę koncertu jako zamknięcia rozdziału polskiego hip-hopu.

Najważniejsze utwory zespołu, takie jak:

  • „Każdy ponad każdym”

  • „Jeszcze będzie czas”

  • „Damy radę”

  • „Nie bój się zmiany na lepsze”

…zostały uznane za hymny całego pokolenia słuchaczy, a projekt WWOFF ma je przypomnieć w nowoczesnej, scenicznej oprawie.

Jak powstał projekt WWOFF?

Z początkiem marca na profilach WWO pojawiały się krótkie, minimalistyczne materiały wideo. Fani szybko wychwycili liczne nawiązania do teledysków i historii zespołu, a plotki o powrocie narastały. Dziś wiadomo już, że był to przedsmak ogłoszenia projektu WWOFF – ostatniego koncertu pełnego składu WWO.

Nazwa WWOFF nawiązuje do symbolicznego „wyłączenia” – końca jednej z najważniejszych historii polskiego rapu. Twórcy projektu zaznaczają, że nie chodzi tu o reaktywację, lecz ostateczne zamknięcie scenicznej działalności zespołu.

Historia i znaczenie WWO

Formacja WWO powstała w 1999 roku w Warszawie, z inicjatywy Sokoła i Jędkera, wywodzących się z kolektywu ZIP Skład. Do duetu dołączył DJ Deszczu Strugi, tworząc jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rapowych w Polsce.

W ciągu niespełna dekady działalności WWO wydało cztery albumy studyjne, które zdefiniowały polski hip-hop w latach 2000–2005. Ich muzyka charakteryzowała się mocnymi tekstami, refleksją nad życiem w mieście i autentycznym obrazem polskiej sceny rapowej.

Ostatni raz WWO zagrało pełen koncert wspólnie prawie 20 lat temu, a później tylko gościnnie, m.in. podczas jubileuszowego koncertu Sokoła w 2022 roku. Projekt WWOFF ma za zadanie zamknąć ten ważny rozdział dla artystów i fanów, oferując wyjątkowe doświadczenie koncertowe.

Sprzedaż biletów

Bilety na wydarzenie będą dostępne 11 marca 2026 roku od godziny 12:00. To prawdopodobnie ostatnia szansa, by zobaczyć legendarny zespół w pełnym składzie na żywo po długiej przerwie.

