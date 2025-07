Smolasty wraca z kolejnym mocnym hitem

fot. Alan Wojtasik

Smolasty wraca w wielkim stylu. Artysta prezentuje długo wyczekiwany solowy singiel – „Good Girl”. Za produkcję odpowiada Wiktor – sprawdzony kompan Smolastego, z którym stworzył m.in. hit „Nim zajdzie słońce”.

Smolasty lepszy niż kiedykolwiek?

A to może oznaczać tylko jedno: kolejny przebój na horyzoncie. „Good Girl” to miłosna opowieść o dziewczynie, która nie tylko kradnie serce, ale swoim niepokornym urokiem i energią przywraca chęć do życia. To utwór, który sprawia, że chce się znów ryzykować, kochać i żyć na całego. Smolasty jak zawsze trafia w punkt – emocjonalnie, melodyjnie i z nieodpartym vibe’em, który uzależnia od pierwszego przesłuchania. Jeśli szukasz love songu z pazurem i letnim tchem – „Good Girl” to odpowiedź.