Sly Stone nie żyje

W wieku 82 lat w Los Angeles zmarł Sly Stone, jeden z najważniejszych artystów w historii funku. Jak poinformowała jego rodzina, muzyk od dłuższego czasu zmagał się z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD) oraz innymi powikłaniami zdrowotnymi. Informację o jego śmierci jako pierwszy przekazał serwis NPR, cytując oficjalne oświadczenie bliskich artysty.

Sly Stone był jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii muzyki funk. Urodzony w Denton w Teksasie, szybko przeniósł się z rodziną do Vallejo w Kalifornii. Już jako dziecko występował wraz z rodzeństwem w gospelowym zespole The Stewart Four. W latach 60. pracował jako DJ w San Francisco, a także producent w Autumn Records.

Pierwszy taki zespół

W 1966 r. założył Sly and the Family Stone – pierwszy mainstreamowy zespół w historii muzyki złożony zarówno z czarnoskórych i białych muzyków, jak i kobiet w roli instrumentalistek i wokalistek. Grupa szybko zdobyła popularność przebojami takimi jak „Dance to the Music”, „Everyday People”, „Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)”, „I Want to Take You Higher” i „Family Affair”. Ich albumy, m.in. „Stand!” (1969) i „There’s a Riot Goin’ On” (1971), na stałe wpisały się w kanon popowej rewolucji i były głośne zarówno muzycznie, jak i społecznie.

Sly stworzył unikalną fuzję funku, soulu, rocka, psychodelii i gospel, wpływając na całe pokolenia – od George’a Clintona i Parliament-Funkadelic, przez Prince’a, po artystów hip-hopowych, którzy przejęli jego brzmienia w swoich utworach.

Niestety w połowie lat 70. jego karierę zaczęły zatruwać uzależnienia, które przełożyły się na problemy emocjonalne. Zespół się rozpadł, a on sam wycofał się z życia publicznego. Pojawiał się sporadycznie, m.in. podczas jego wprowadzenia do Rock & Roll Hall of Fame (1993) i na ceremonii Grammy (2006). W 2023 r. wydał autobiografię „Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)” i pracował nad scenariuszem filmowym dotyczącym swojego życia.