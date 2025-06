Słoń: „Jedyne co tu wypada, to pół mainstreamu z bitu”

fot. mat. pras.

„Nawijam to, co chcę, a nie to co wypada / Bo tu jedyne co wypada, to pół mainstreamu z bitu / Każda moja premiera jest świętem, jakby fiskus wybuchł” – nawija w nowym kawałku Sloń. “DEAD MEAT” to pełnokrwista współpraca twórców, którzy nie gryzą się w język, bo kąsają ostro i niecenzuralnie. Przed Wami trzecia odsłona mini albumu “SOCCER KICK”, czyli wspólnego projektu Słonia i The Returners, doprawionego wytrawnym nowojorskim sosem.

Pamiątka z USA

Z niedawnej wyprawy do Stanów Zjednoczonych artyści przywieźli nie tylko klip do tytułowego singla z mini-albumu “SOCCER KICK”, ale również wspólny utwór z NEMSEM – ikoną rapowego undergroundu i bardzo aktywnym reprezentantem brooklyńskiego Coney Island. Za reżyserię i zdjęcia do wspólnego klipu ponownie odpowiada Szerszeń.

Po wielu latach dość luźnej współpracy Słoń i The Returners na trwałe połączyli siły tworząc spójną muzyczną całość. „SOCCER KICK” to wypadkowa ostrego i bezkompromisowego rapu poznaniaka z ugruntowanym stylem i jakością pracy jednego z najbardziej rozpoznawalnych duetów producenckich w Polsce. Mini-album “SOCCER KICK” ukaże się wspólnym nakładem Brain Dead Familia oraz 2020 label, a jego premiera nastąpi w piątek 13 czerwca.

Słoń x The Returners – „SOCCER KICK” – tracklista:

01. SOCCER KICK

02. DEAD MEAT feat. NEMS

03. WYSTARCZY UŚMIECH feat. ?

04. TOKSYNY

05. CUT ASY

06. PROSTO W ŁEB feat. ?

07. PŁATNY ODPUST feat. ?

08. NIGHTWING

09. BONUS SRAK

Wersja fizyczna albumu dostępna jest jedynie w preorderze. Przedsprzedaż “SOCCER KICK” – wraz z dedykowanym merchem – dostępna jest na stronie www.vulgarus.pl