Slipknot sprzedadzą swój katalog?

Wiemy, jaka kwota leży na stole.

2025.08.14

Slipknot sprzedadzą swój katalog?

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Trend pozbywania się swoich katalogów przez artystów nie słabnie. Według najnowszych doniesień „Billboardu” członkowie Slipknota finalizują, a być może nawet już sfinalizowali, sprzedaż praw do swoich utworów firmie HarbourView Equity Partners za ok. 120 mln dolarów. Umowa ma obejmować dotychczasowy katalog grupy, nie będzie natomiast dotyczyła jej przyszłych wydawnictw.

Jakie roczne dochody generuje muzyka Slipknota?

Według szacunków „Billboard”, bazujących na danych ze streamingu i innych źródłach, muzyka Slipknota przynosiła w ostatnich trzech latach średnio 15,5 mln dolarów rocznie. Dodatkowe 5,2 mln dolarów każdego roku to dochód z tytułu praw autorskich.

W przyszłym miesiącu zespół wyda imponującą reedycję albumu „Slipknot”. Wydawnictwo będzie częścią obchodów 25-lecia premiery krążka. W zestawie znajdzie się 59 nagrań, z czego 40 nigdy wcześniej nie zostało opublikowane.

