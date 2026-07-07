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Skolim sprzedaje własną bieliznę. Do oferty trafiły bokserki i stringi z napisem „Wejdę Wyjdę”

Skolim rozszerza swoją ofertę o linię bielizny

2026.07.07

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Skolim 2026

Skolim po raz kolejny rozwija swoje biznesowe przedsięwzięcia. Gwiazdor disco polo, który wcześniej wprowadził na rynek m.in. perfumy, wędliny, kosmetyki samochodowe oraz otworzył własną stację paliw, tym razem postawił na branżę odzieżową. W jego oficjalnym sklepie internetowym pojawiła się autorska kolekcja bielizny.

Bokserki i stringi z charakterystycznym napisem

Nowa kolekcja obejmuje męskie bokserki oraz damskie stringi. Bielizna została ozdobiona motywem palm, jednak największą uwagę przyciąga szeroka gumka z napisem „Wejdę Wyjdę”.

Hasło jest bezpośrednim nawiązaniem do jednego z utworów Skolima i stanowi element identyfikacji z twórczością artysty. Nietypowy projekt szybko zaczął być komentowany w mediach społecznościowych.

Ile kosztuje bielizna od Skolima?

Za jedną parę męskich bokserek trzeba zapłacić 89 zł. Damskie stringi kosztują 79 zł. Ceny wzbudziły dyskusję wśród fanów, ponieważ są wyższe niż w przypadku standardowej bawełnianej bielizny dostępnej w popularnych sklepach.

Skolim konsekwentnie rozwija własną markę

Od dłuższego czasu Skolim stawia nie tylko na muzykę, ale również na rozwój własnych produktów i biznesów. W jego ofercie pojawiały się już m.in. perfumy, kosmetyki, artykuły spożywcze oraz usługi związane ze stacją paliw. Wprowadzenie autorskiej linii bielizny to kolejny krok w budowaniu rozpoznawalnej marki poza sceną muzyczną.

Premiera nowej kolekcji wywołała spore zainteresowanie wśród fanów, którzy komentują zarówno wygląd produktów, jak i pomysł wykorzystania tytułu jednego z największych przebojów artysty na elementach bielizny.

 

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