Skolim porównuje się do prezydenta Karola Nawrockiego. „Nie chcę rzucać słów na wiatr”

Skolim w najnowszym wywiadzie odniósł się do swojej formy fizycznej oraz sportowych osiągnięć, przy okazji zestawiając się z publicznie znanym z aktywności fizycznej Karolem Nawrockim. Wypowiedź artysty szybko odbiła się szerokim echem w mediach i internecie.

Sportowa forma Skolima

Skolim od lat podkreśla, że sport jest jedną z jego największych pasji. Artysta regularnie trenuje i chętnie dzieli się informacjami o swojej kondycji fizycznej.

W rozmowie przyznał, że w przeszłości osiągał jeszcze lepsze wyniki siłowe, a jego treningi obejmowały m.in. wyciskanie znacznych ciężarów na siłowni.

Porównanie do Karola Nawrockiego

Najwięcej emocji wywołał fragment, w którym Skolim odniósł się do sportowych deklaracji Karola Nawrockiego.

Artysta zaznaczył, że nie chce przesadzać z ocenami i „rzucać słów na wiatr”, jednocześnie porównując swoje wcześniejsze osiągnięcia siłowe do wyników, o których wspominał Nawrocki.

Kariera Skolima – od aktorstwa do muzyki

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, rozpoczął swoją karierę jako aktor w popularnych polskich serialach. Z czasem jednak skupił się na muzyce, zdobywając ogromną popularność dzięki utworowi „Wyglądasz idealnie”.

Obecnie artysta łączy działalność muzyczną z biznesową, rozwijając m.in. własne projekty poza sceną.

Wizerunek „silnego artysty”

Skolim od lat buduje wizerunek osoby aktywnej fizycznie i dbającej o formę. Regularnie podkreśla znaczenie sportu w swoim życiu, co stało się częścią jego publicznego wizerunku.

Jego wypowiedzi często łączą świat show-biznesu z tematyką sportową, co sprawia, że są szeroko komentowane w mediach.