Skazany za zabójstwo Foolio zabrał głos w sądzie. „To przykre, że tak młoda osoba może dostać dożywocie”

20-letni Sean Gathright, jeden z mężczyzn skazanych za zabójstwo rapera Foolio, zabrał głos podczas rozprawy dotyczącej wymiaru kary. Jego słowa wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych na temat granicy między karą a resocjalizacją.

Czterej sprawcy zabójstwa Foolio usłyszeli wyroki

W poniedziałek sąd skazał Seana Gathrighta, Isaiaha Chance’a, Rashada Murphy’ego oraz Daviona Murphy’ego na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo rapera Foolio. Wszyscy czterej zostali wcześniej uznani za winnych morderstwa pierwszego stopnia.

Zgodnie z wyrokiem skazani nie będą mogli ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Otrzymali również dodatkowe kary za inne przestępstwa, które będą odbywane równolegle.

Sean Gathright: „Nie mam nawet prawa kupić alkoholu”

Podczas rozprawy każdy ze skazanych miał możliwość zabrania głosu. Najdłuższe oświadczenie wygłosił 20-letni Sean Gathright, który zwrócił się bezpośrednio do sądu.

„To przykre, że ktoś tak młody może otrzymać wyrok dożywotniego więzienia bez jakiejkolwiek drugiej szansy”.

Skazany zwrócił uwagę na swój młody wiek i argumentował, że nie osiągnął jeszcze wielu rzeczy, które dla większości dorosłych są czymś naturalnym.

„Nie mogę legalnie kupić alkoholu, nie mogę wynająć pokoju hotelowego, nie mogę kupić domu, ale mogę zostać zamknięty w więzieniu do końca życia”.

Jego wypowiedź szybko obiegła internet i wywołała liczne komentarze dotyczące skuteczności systemu karnego.

Kara czy resocjalizacja? W sieci trwa dyskusja

Słowa Seana Gathrighta podzieliły opinię publiczną. Część komentujących uważa, że kara jest adekwatna do popełnionego czynu, zwracając uwagę na brutalny charakter zbrodni.

Inni podnoszą natomiast argument dotyczący możliwości resocjalizacji młodych sprawców i zastanawiają się, czy dożywotnie pozbawienie wolności bez prawa do zwolnienia warunkowego rzeczywiście daje szansę na zmianę życia.

Jak doszło do śmierci rapera Foolio?

Foolio został zastrzelony w 2024 roku podczas obchodów swoich urodzin w Tampie na Florydzie. Według ustaleń śledczych Sean Gathright, Isaiah Chance, Rashad Murphy i Davion Murphy zaatakowali rapera przed hotelem, a następnie oddali do niego śmiertelne strzały na parkingu.

Znaczna część zdarzenia została zarejestrowana przez kamery monitoringu, co odegrało istotną rolę podczas procesu.

Konflikt gangów w tle tragedii

Prokuratura wskazywała, że zabójstwo było efektem wieloletniego konfliktu gangów w Jacksonville na Florydzie. Foolio od lat pozostawał w konflikcie z rywalizującymi grupami, a jego spór z raperem Yungeen Ace był szeroko komentowany w środowisku hip-hopowym.

Obaj artyści publikowali utwory dissujące siebie nawzajem, a ich konflikt stał się jednym z najgłośniejszych rapowych sporów ostatnich lat.

Wyrok kończy jeden z najgłośniejszych procesów związanych z amerykańską sceną rapową, choć dyskusja na temat wysokości kar i możliwości resocjalizacji młodych sprawców z pewnością będzie trwała jeszcze długo.