Shawn Mendes prawie spóźnił się na koncert w Londynie przez awarię pociągu

Shawn Mendes o mały włos nie spóźnił się na swój wielki koncert w londyńskiej O2 Arena. 27-letni wokalista utknął w pociągu, który uległ awarii, przez co dotarł na miejsce niemal w ostatniej chwili. Zostało mu zaledwie kilka minut na próbę z gościem specjalnym – Niallem Horanem z One Direction.

Występ z Niallem Horanem – niespodzianka dla fanów

Mimo problemów z dojazdem, Shawn Mendes zaprosił na scenę swojego przyjaciela Nialla Horana. Artyści wykonali wspólnie utwór “This Town” z 2016 roku. Po występie Shawn zdradził publiczności kulisy trudnej podróży i przyznał, że z Niallem łączy go wyjątkowa więź:

„To dla mnie jak starszy brat, kocham go całym sercem”.

Shawn Mendes w Cotswolds – nowe życie w Wielkiej Brytanii

Brytyjskie media donoszą, że Shawn Mendes dołączył do grona gwiazd, które osiedliły się w malowniczym regionie Cotswolds. Wokalista szuka tam spokoju i odskoczni od presji związanej ze sławą.

Walka z presją i sławą

W rozmowie z NME Shawn przyznał, że często zmaga się z presją opinii publicznej i mediów społecznościowych. Bywały momenty, gdy całkowicie usuwał swoje profile, aby odnaleźć równowagę. Wokalista dodał jednak, że obecnie stara się mniej przejmować oceną innych i unikać perfekcjonizmu, który kiedyś prowadził go do wyczerpania i depresji.