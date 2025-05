Shakira odwołuje kolejne koncerty. Problemy techniczne pokrzyżowały trasę gwiazdy

Shakira, kolumbijska supergwiazda znana z hitów takich jak “Whenever, Wherever” i “Hips Don’t Lie”, odwołała trzeci koncert z rzędu. Tym razem nie wystąpi w Washington D.C., co miało być jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w ramach WorldPride 2025.

Trzy odwołane koncerty w ciągu kilku dni

Wcześniej Shakira miała zagrać dwa koncerty w Bostonie – w czwartek i piątek na Fenway Park. Niestety, oba wydarzenia zostały w ostatniej chwili anulowane. Powodem były problemy techniczne związane z konstrukcją sceny, które wykryli lokalni inspektorzy podczas rutynowego przeglądu.

Teraz okazuje się, że te same problemy mają wpływ na logistykę całej trasy. Zespół Shakiry nie był w stanie przetransportować pełnej produkcji z Bostonu do Washington D.C. na czas koncertu zaplanowanego na sobotę, 31 maja na Nationals Park.

Oficjalne oświadczenie organizatorów i samej Shakiry

Nationals Park ogłosiło:

„Z powodu komplikacji związanych z poprzednimi koncertami w Bostonie, pełna produkcja trasy Shakiry nie może zostać przetransportowana do Waszyngtonu na czas. Mimo wszelkich starań, koncert nie może się odbyć.”

Shakira nie ukrywała swojego rozczarowania:

„Odliczałam dni do spotkania z fanami w Waszyngtonie i Bostonie. Mój zespół zrobił wszystko, co możliwe, ale niestety to nie zależy tylko od nas. Jestem zdruzgotana. Obiecuję, że wrócę tak szybko, jak tylko się da.”