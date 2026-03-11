Sentino nagrał dissy na Bedoesa i chciał dogadać beef. Borek nie jest jednak zainteresowany. „Życzę, żeby odnalazł zagubiony honor i przestał być kur*ą”

Na nowej płycie Sentino zatytułowanej „ZL5” pojawiły się dwa utwory zawierające zaczepki skierowane w stronę Bedoesa 2115. Co ciekawe, jeszcze przed premierą krążka menedżer rapera, Trueman, próbował skontaktować się z liderem ekipy 2115, aby uprzedzić go o wersach pojawiających się w utworach i spróbować wyjaśnić sytuację.

Trueman dzwoni do Bedoesa

Na dwa dni przed premierą albumu Bedoes otrzymał telefon z informacją, że na nowej płycie Sentino pojawiają się wersy wymierzone w jego stronę. Dzień później raper dostał do odsłuchu fragmenty utworów i stwierdził, że nie ma w nich nic szczególnie zaskakującego, choć w linijkach pojawiają się odniesienia do jego mamy.

Bedoes uznał, że cała sytuacja wygląda raczej na próbę promocji albumu poprzez wywołanie medialnego zamieszania. Po nagłośnieniu sprawy w mediach społecznościowych menedżer Sentino potwierdził, w komentarzu na Glamrapie, że to właśnie on próbował się z nim skontaktować.

„Ja dzwoniłem, ale Post Malone jest za bardzo wczuty że jest gangsterem żeby z nim jakkolwiek normalnie porozmawiać”.

Próba ustalenia zasad potencjalnego beefu tuż przed premierą albumu okazała się jednak nietrafionym pomysłem, ponieważ Bedoes zdecydował się ujawnić całą sytuację publicznie.

Diss w numerze „Tach Tach”

Jednym z utworów zawierających zaczepki jest kawałek „Tach Tach”, w którym Sentino kieruje bezpośrednie wersy do Bedoesa. W tekście pojawia się również odniesienie do Tede i jego marki odzieżowej PLNY.

„Bedoes to gruby leszcz, co krzyczy na beatach.

I się pruje jak Bambo płaci mi dychę za feata.

Euro, żadne PLN’y – to zostawmy Tede.

Jedno słowo zrobię wieprzowy szaszłyk z ciebie”.

Wersy dotyczące Bambo The Smugglera są interesujące, ponieważ artyści nagrali wspólnie utwór „Siempre” w 2021 roku. Kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Bambo sprzedał swój katalog muzyczny właśnie Truemanowi.

Cała zwrotka w „Legacy”

Drugim utworem, w którym Sentino zaczepia Bedoesa, jest „Legacy”. Raper poświęcił mu właściwie całą drugą zwrotkę. W tekście pojawiają się również odniesienia do patostreamera Daniela Magicala oraz rapera Wujka Samo Zło.

„Chodzisz i się ślinisz jak na targach seksu VENUS.

Nie możesz przestać ćpać, bo kurwa szara jest codzienność.

I kradniesz swojej dupie sos jak były gość Nikoli.

Jak Magical z peruką trochę wyglądasz jak stoisz.

Siedzę u twojej mamy, no bo chodzę z nią na kawę, pomyśl.

Gadamy o pogodzie i o twojej nadwadze Borys.

Mi wszystko jedno, teraz wracają te stare czasy.

Ty masz cool w sobie tylko jakieś agendasy.

Cowboys z reklamy Malboro, przebrany cham bez klasy.

Taki trzeźwy Post Malone bez tatuaży twarzy.

Mniejsza z tym, każdy z nich mi kopiuje stare flow.

A ty przy śmietniku coś freestylujesz jak Wujek Samo Zło.

Pamiętaj kto ich tu zbudował. Adres Maklakiewicza,

Warszawska psychika, to jazda bandycka.

Ostatni raz ostrzegam, money team jak Mayweather.

A twój idol dostał deala, bo to game rapper”.

Bedoes nie zamierza odpowiadać

Mimo licznych zaczepnych wersów Bedoes jasno zaznaczył, że nie planuje odpowiadać na prowokacje Sentino. Jego zdaniem cała sytuacja została zaplanowana po to, aby wywołać reakcję i zwiększyć zainteresowanie nową płytą.

„Uważam, że zostało to zrobione tylko po to, żebym się odpalił i nagrał kawałek i zrobił większe promo”.

Wygląda więc na to, że mimo ostrych wersów i medialnego zamieszania rapowego beefu między Sentino a Bedoesem raczej nie będzie.

Senatino nagrał dissy na Bedoesa i chciał dogadać beef. Borek nie jest jednak zainteresowany. „Życzę, żeby odnalazł zagubiony honor i przestał być kur*ą” #Bedoes #Sentino #Trueman #beef #diss #DissSentino

♬ original sound – CGM.PL