Sensacyjny zwycięzca Złotego Bączka Pol’and’Rock Festivalu

fot. Szymon Aksienionek / WOSP

Nadal nie znamy line-upu tegorocznego Pol’and’Rock Festivalu. Mimo iż impreza odbędzie się już za dwa miesiące na lotnisku Czaplinek-Broczyno organizatorzy trzymają jej skład w tajemnicy. Dopiero dziś poznaliśmy pierwsze gwiazdy i na dzień dobry (właściwie na dobry wieczór) możemy mówić o sensacji (a na pewno co najmniej o dużej sensacji).

Pierwszymi przedstawionymi artystami są laureaci Złotego Bączka. W puli zagranicznych artystów nagroda trafiła do grupy Electric Callboy, dzięki czemu zobaczymy ją ponownie na tegorocznym festiwalu. W gronie polskich wykonawców zwyciężył zespół Ich Troje, zdobywając 15 054 głosów. Drugi w głosowaniu fanów Zenek Kupatasa miał raptem kilkadziesiąt głosów mniej – 14 993.

„To był zaszczyt”

– Głosami publiczności zdobyliśmy Złotego Bączka i zagramy w tym roku na Pol’and’Rock Festivalu! Nie mamy słów na to, co się wydarzyło. Dziękujemy Zenkowi za niesamowitą walkę do ostatnich sekund. To był zaszczyt rywalizować z Tobą – komentuje grupa Ich Troje.

Obok pierwszych artystów poznaliśmy również gości ASP. Z festiwalowiczami spotkają się w tym roku Katarzyna Stoparczyk, Andrzej Dragan, Michał Wiśniewski, Ewa Chodakowska, Przemek Szafrański, Aleksandra Wierzbowska, Marcin i Wojciech Mannowie i Szymon Majewski.

31. Pol’and’Rock Festival odbędzie się w dniach 31 lipca – 2 sierpnia.