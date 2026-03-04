CGM

Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Przyjaźń od czasów nastoletnich

2026.03.04

Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Selena Gomez, od lat najlepsza przyjaciółka Taylor Swift, zdradziła, że była również inspiracją dla niektórych utworów Swift. W rozmowie z mężem, Benny Blanco, w podcaście Friends Keep Secrets, Gomez potwierdziła, że piosenka „Dorothea” z albumu Evermore jest o niej, a także ujawniła, że Swift napisała jeszcze jeden utwór inspirowany ich przyjaźnią, który pozostaje nieopublikowany.

„Dorothea” i nieopublikowany utwór „Family”

„Cóż, ‘Dorothea’ jest o mnie” – powiedziała Gomez, dodając: „Taylor napisała też piosenkę o nas, zatytułowaną Family. Opowiadała w niej o naszych marzeniach i o tym, jak wciąż wierzymy w swoje cele, nawet te szalone, jak granie na stadionach. To było naprawdę urocze, bo wtedy po prostu powiedziała: ‘Napisałam tę piosenkę o nas. To była nasza historia.’”

W „Dorothea”, wydanej w 2020 roku jako część albumu Folklore, Swift śpiewa o starej przyjaciółce, która zdobyła sławę „sprzedając marzenia, kosmetyki i magazyny”, a którą teraz widzi tylko na ekranie. Fani od dawna spekulowali, że piosenka dotyczy Gomez, biorąc pod uwagę jej karierę i działalność w Rare Beauty.

Przyjaźń od czasów nastoletnich

Gomez podkreśla, że jej przyjaźń z Swift zaczęła się w okresie nastoletnim, kiedy ona miała 15 lat, a Swift 18. „Nie wiedziałyśmy dokładnie, co się dzieje, i nigdy nie postrzegałyśmy siebie inaczej. Kiedy teraz słucham jej utworów, jestem pod wrażeniem, jak pięknie wszystko ujęła.”

Niezwykły prezent urodzinowy

Gomez wspomniała również o wyjątkowym obrazie, który Swift zrobiła na jej 30. urodziny, przedstawiającym ich znaki zodiaku nad jeziorem. Benny Blanco zauważył, że początkowo myślał, że dzieło namalował profesjonalny artysta. Gomez podsumowała ich drogę: „To bardziej: ‘Wow, przetrwałyśmy to — najlepiej, jak potrafiłyśmy.’”

