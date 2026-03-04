CGM

Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie strzelaniny z Megan Thee Stallion

Raper odbywa karę 10 lat pozbawienia wolności

Ponad trzy lata po tym, jak artysta został skazany za postrzelenie Megan Thee Stallion w stopę, najwyższy sąd w Kalifornii odmówił rozpatrzenia jego wniosku o uchylenie wyroku.

Wyrok i kara więzienia

Lanez obecnie odbywa 10-letnią karę więzienia, po tym jak w 2022 roku uznano go winnym postrzelenia Megan, podczas kłótni na ulicy w Hollywood Hills. Artysta od początku utrzymywał swoją niewinność, argumentując, że dowody nie są wystarczające, aby udowodnić jego winę, a proces był niesprawiedliwy. Sąd apelacyjny odrzucił jednak ten argument w listopadzie, podtrzymując wyrok i długość kary.

Decyzja Sądu Najwyższego

Nowa decyzja Sądu Najwyższego odrzuca wniosek Laneza o ponowne rozpatrzenie wcześniejszej apelacji.

Szczegóły procesu

Lanez został oskarżony o strzelaninę w październiku 2022 roku. Podczas głośnego procesu w Los Angeles jego prawnicy próbowali wzbudzić wątpliwości co do tego, kto naprawdę pociągnął za spust. Jednak Megan Thee Stallion złożyła mocne zeznania, że to Lanez był sprawcą, podczas gdy ani Lanez, ani kierowca nie zeznawali.

Reakcja Laneza i jego zwolenników

Lanez i jego zwolennicy odrzucili wyrok, nazywając go „błędem wymiaru sprawiedliwości”. Jego zespół prawny wniósł kilka apelacji, z których każda została ostatecznie odrzucona.

