Sąd blokuje decyzję Donalda Trumpa o zakazie finansowania NPR i PBS

Kontrowersyjny rozkaz prezydenta

2026.04.05

Amerykański sąd zablokował próbę wstrzymania finansowania publicznych mediów przez Donald Trump. Decyzja dotyczyła ograniczenia środków dla NPR oraz PBS.

Czym są NPR i PBS?

NPR (National Public Radio) to niezależna sieć radiowa w USA, która dostarcza publiczne wiadomości, programy edukacyjne i kulturalne do ponad 1,300 lokalnych stacji członkowskich. NPR jest znane z rzetelnego dziennikarstwa i szerokiego zasięgu w całym kraju.

PBS (Public Broadcasting Service) to największa w USA sieć telewizji publicznej, oferująca programy edukacyjne, dokumentalne, kulturalne i rozrywkowe. PBS współpracuje z lokalnymi stacjami telewizyjnymi, dostarczając treści dla milionów widzów w całym kraju.

Kontrowersyjny rozkaz prezydenta

W maju ubiegłego roku Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które nakazywało Corporation for Public Broadcasting wstrzymanie finansowania dla NPR i PBS.

Prezydent argumentował, że media publiczne powinny być „bezstronne i obiektywne”, a pieniądze podatników nie powinny wspierać – jego zdaniem – stronniczych treści.

Sąd: decyzja niezgodna z konstytucją

Sędzia Randolph Moss uznał jednak, że rozporządzenie narusza First Amendment.

Według sądu działania administracji były wymierzone w konkretne poglądy redakcyjne, co stanowi niedopuszczalną formę dyskryminacji. Podkreślono, że rząd nie może wykorzystywać finansowania jako narzędzia do tłumienia nieprzychylnych opinii.

Granice władzy wobec mediów

W uzasadnieniu wyroku zaznaczono, że choć rząd nie ma obowiązku finansowania mediów, to jeśli taki system istnieje, musi być stosowany w sposób neutralny i sprawiedliwy.

Sąd wskazał, że próba odebrania środków ze względu na linię redakcyjną narusza fundamentalne zasady wolności słowa.

Co oznacza wyrok?

Decyzja sądu blokuje rozporządzenie Trumpa, ale ma ograniczony zakres. Nie przywraca automatycznie wcześniej cofniętych środków, a dodatkowo Kongres zdecydował już o redukcji budżetu dla CPB o ponad miliard dolarów.

Reakcja PBS i przyszłość finansowania

PBS pozytywnie odniosło się do decyzji sądu, podkreślając, że potwierdza ona konstytucyjne zasady wolności słowa.

Media publiczne w USA nadal stoją jednak przed wyzwaniami finansowymi. W szczególności lokalne i regionalne stacje mogą odczuć skutki ograniczenia budżetu, co może wpłynąć na dostęp do niezależnych treści w mniej zurbanizowanych obszarach.

