RZA chce, by A$AP Rocky i Rihanna nazwali trzecie dziecko po jednym z członków Wu Tang Clanu

Przypomnijmy, że pierwsze dziecko pary nosi imię RZA

2025.08.17

opublikował:

fot. Instagram / @badgalriri

Legenda Wu-Tang Clanu RZA zasugerował, aby A$AP Rocky i Rihanna nazwali swoje trzecie dziecko na cześć nieżyjącego już członka grupy, Ol’ Dirty Bastarda (ODB).

Dzieci Rihanny i A$AP Rocky’ego inspirowane Wu-Tang Clanem

Para już wcześniej uhonorowała Wu-Tang, nadając jednemu ze swoich dzieci imię RZA. Teraz muzyk chciałby, aby kolejny potomek również nawiązywał do legendarnej ekipy.

– „Wiecie co? ODB, bo legenda musi żyć dalej” – powiedział RZA w rozmowie z People.

Wcześniej w wywiadzie dla CNN artysta wyznał, że fakt, iż młode pokolenie nosi jego imię, jest dla niego ogromnym wyróżnieniem:
– „RZA to nie tylko imię, to tytuł. To zaszczyt i salutuję A$AP-owi, Rihannie i ich rodzinie.”

A$AP Rocky zdradza wskazówkę dotyczącą imienia trzeciego dziecka

W ostatnim występie w programie Late Night with Seth Meyers, Rocky został zapytany o to, czy trzecie dziecko także otrzyma imię zaczynające się na literę „R”. Raper odpowiedział krótko, ale wymownie:

– „For sure”.

Czy trzecie dziecko będzie miało imię ODB?

Choć oficjalnej decyzji jeszcze nie ma, fani zastanawiają się, czy sugestia RZA rzeczywiście wpłynie na wybór imienia. Pierwsze dzieci pary to RZA i Riot, a tradycja „R-names” wydaje się być kontynuowana.

