Roztańczony Narodowy także w telewizji. Poznaliśmy szczegóły transmisji

W line-upie nie zabraknie raperów i raperek.

2025.09.09

opublikował:

Warszawa znów stanie się muzycznym sercem Polski. Już 27 września PGE Narodowy zamieni się w arenę pełną świateł, gigantycznych ekranów i widowiskowych efektów, które stworzą wydarzenie na niespotykaną dotąd skalę. Czeka nas eksplozja energii, tysiące tańczących osób i przeboje, które zna cała Polska. Koncert będzie można obejrzeć na żywo tylko w Polsacie – transmisja startuje o 19:55, a po godzinie 23:20 zabawa przeniesie się do Polo TV, gdzie kontynuujemy muzyczną noc.

Na deskach stołecznego giganta zobaczymy plejadę artystów, którzy rozgrzeją publiczność do czerwoności. Wśród największych gwiazd znajdzie się Justyna Steczkowska – ikona stylu i jedna z najbardziej charyzmatycznych wokalistek w Polsce. Jej występy zawsze łączą niezwykłą muzykalność, perfekcyjny głos i teatralny rozmach. Podczas Roztańczonego PGE Narodowego zaprezentuje show pełne magii, którego nie można przegapić.

Nie zabraknie także Zenka Martyniuka – niekwestionowanego króla tanecznej zabawy, który wraz z zespołem Łobuzy wykona najnowszy hit „Mandacik”.

To jednak nie koniec muzycznych emocji. Wielki show dadzą także gwiazdy muzyki POP i Rock: ulubieńcy publiczności, zwycięzcy programu „Must Be The Music” – Alien i Majtis, starzy wyjadacze sceniczni – Big Cyc, Kombii, Perfect, Michał Wiśniewski, Lanberry, Feel, Antek Smykiewicz, Liber & Mezo, czy Modelki oraz topowi artyści disco – Boys, MIG, Piękni i Młodzi, Sławomir, After Party oraz nowe pokolenie sceny tanecznej: Defis, MiłyPan, Topky.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie światowa legenda – zespół Boney M, którego utwory od dekad bawią pokolenia fanów na całym świecie.

Po raz pierwszy w Polsacie wystąpią: Tede, Tymek oraz Kalwi & Remi, którzy wspólnie z Guzowiankami wykonają remix utworu „Ech Poleczko”.

Koncert otworzy największa parada w historii telewizji, w której weźmie udział blisko 700 osób, występujących tego wieczoru na scenie. Będą to m.in. 350-osobowy chór wyłoniony przez Radio ZET oraz 100 par tanecznych wybranych w konkursie – to będzie najbardziej widowiskowy początek w historii tego wydarzenia. A na deser – prawdziwa królowa polskiej sceny – Doda! To właśnie ona przygotuje widowiskowy koncert z elementami spektaklu, nową oprawą sceniczną i niespodziankami, które sprawią, że jej występ stanie się najbardziej wyczekiwanym momentem tego wieczoru.

Po sukcesie ubiegłorocznego utworu „Złoto” organizatorzy przygotowali kolejne premierowe kompozycje – ich wykonanie na żywo usłyszymy tylko podczas koncertu na PGE Narodowym. Po raz pierwszy zabrzmi „Lato w Polsce” w wykonaniu artystów z trzech muzycznych światów – Skolima, Stachurky’ego i Tede, a także nowy hymn imprezy – „Ten świat należy do nas” zaśpiewany przez największe gwiazdy disco polo: MIG, Defis, Sławomir, Kajra, Marcin Miller, Magda Narożna, Topky, Łobuzy, Zenek Martyniuk i Skolim.

Tegoroczna edycja to także jubileusze – 35-lecie Radia ZET oraz 20-lecie zespołu Pectus, świętowane na scenie PGE Narodowego. Głównym motywem będzie „szafa grająca”, symbolicznie łącząca wszystkie muzyczne pokolenia i gatunki. Liczy się taniec, śpiew i dobra zabawa – a atrakcji nie zabraknie. Będzie magicznie i wybuchowo.

Koncert poprowadzą: Milena i Ilona Krawczyńskie, Olek Sikora, Rafał Maserak i Kamil Baleja.

Roztańczony PGE Narodowy już 27.09 o godz. 19:55 w Polsacie, a później w Polo TV.

