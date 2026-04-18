Rodzice D4vd przemówili po aresztowaniu muzyka. „Nie zszokowała nas ta informacja. Nasz syn ma nasze pełne wsparcie”

Sprawa z udziałem D4vd wciąż rozwija się w błyskawicznym tempie. Artysta przebywa w areszcie pod zarzutem zabójstwa, a jego rodzice po raz pierwszy publicznie odnieśli się do sytuacji. Jak podkreślają, choć są zdruzgotani, nie zamierzają odwracać się od syna.
Rodzice nie są zaskoczeni zatrzymaniem
Według informacji przekazanych przez prawnika rodziny, Dawud i Colleen Burke byli świadomi, że aresztowanie może nastąpić. Śledczy od miesięcy mieli traktować D4vd jako głównego podejrzanego w sprawie śmierci Celeste Rivas.
Rodzina nie miała jeszcze kontaktu z artystą po jego zatrzymaniu, jednak planuje udać się do Los Angeles, aby go wspierać w trakcie dalszego postępowania.
Drastyczne ustalenia śledczych
Sprawa budzi ogromne kontrowersje, głównie ze względu na jej brutalny charakter. Przypomnijmy, że ciało 14-letniej Celeste Rivas zostało odnalezione w bagażniku Tesli należącej do D4vd. Makabryczne odkrycie miało miejsce we wrześniu 2025 roku, po tym jak samochód został odholowany, a z jego wnętrza zaczął wydobywać się niepokojący zapach.
To właśnie ten moment uruchomił śledztwo, które doprowadziło do zatrzymania artysty kilka miesięcy później.
Obrona zapowiada walkę
Prawnicy reprezentujący rodzinę i samego artystę przekonują, że materiał dowodowy nie potwierdza jego winy. Podkreślają również, że na obecnym etapie nie postawiono jeszcze formalnych zarzutów, a sprawa wciąż jest analizowana przez prokuraturę.
Jednocześnie krytykują działania śledczych, sugerując, że wezwanie rodziców do składania zeznań może świadczyć o słabości aktu oskarżenia.
Rodzina stoi murem za artystą
Mimo powagi zarzutów rodzice deklarują pełne wsparcie dla syna. Jak podkreślono, zamierzają być przy nim „bez względu na wszystko” i aktywnie uczestniczyć w jego obronie.
Sprawa D4vd wciąż pozostaje rozwojowa i niewykluczone, że w najbliższych dniach zapadną kluczowe decyzje dotyczące ewentualnych zarzutów.