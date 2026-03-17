Rihanna i A$AP Rocky nazwali syna imieniem członka Wu Tang Clanu. Co on na to?

RZA komentuje wybór imienia dziecka przez gwiazdy

2026.03.17

opublikował:

Podczas rozmowy z DJ Semtexem dla Capital Xtra, RZA przyznał, że czuje się zaszczycony tym gestem. Ich pierwszy syn, urodzony w 2022 roku, otrzymał imię inspirowane jego pseudonimem „The Abbot”. Raper podkreślił, że to nie tylko honor, ale prawdziwe błogosławieństwo, pokazujące, jak bardzo Wu-Tang Clan wpłynął na serca i kreatywność artystów takich jak Rihanna i A$AP Rocky.

Rady dla młodego imiennika

RZA nie tylko skomentował wybór imienia, ale też podzielił się kilkoma słowami mądrości dla swojego młodego imiennika. „Zawsze powtarzam, że RZA to nie tylko imię, to także tytuł. Trzymam za niego kciuki” – mówił legendarny członek Wu-Tang Clan, życząc dziecku sukcesów i dobrego rozwoju.

Wu-Tang Clan i nominacja do Rock and Roll Hall of Fame

W lutym Wu-Tang Clan otrzymał po raz pierwszy nominację do Rock and Roll Hall of Fame, prawie dekadę po spełnieniu wymagań do wprowadzenia. RZA od dawna opowiadał się za włączeniem grupy do Rock Hall i uważa, że hip-hop, łącząc różne gatunki muzyczne, zasługuje na to wyróżnienie. Jeśli nominacja zostanie zrealizowana w tym roku, Wu-Tang dołączyłby do zaledwie 15 innych zespołów rapowych uhonorowanych tą prestiżową nagrodą.

