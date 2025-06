R. Kelly trafił do szpitala po przedawkowaniu leków w więzieniu. Prawnicy mówią o „zamachu na życie”

R. Kelly hospitalizowany – według prawników był celem ataku

Skazany za liczne przestępstwa seksualne R. Kelly został hospitalizowany po rzekomym przedawkowaniu leków w więzieniu federalnym. Jak twierdzą jego prawnicy, muzyk otrzymał zbyt dużą dawkę leków w ramach domniemanego „zamachu na jego życie” zorganizowanego przez funkcjonariuszy amerykańskiego Biura Więziennictwa (Bureau of Prisons).

Objawy, utrata przytomności i odosobnienie

Po podaniu leków R. Kelly miał zgłaszać objawy takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i uczucie osłabienia. Jego obrońcy twierdzą, że stracił przytomność i że obecnie przebywa w izolatce, co tylko pogarsza jego stan zdrowia.

„To, co się teraz dzieje, jest szaleństwem. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna. On musi wrócić do szpitala” – alarmują adwokaci.