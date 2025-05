Questlove początkowo myślał, że Kendrick Lamar dissuje The Roots w „Squabble Up”

foto: mat. pras.

Questlove przyznał, że początkowo sądził, iż Kendrick Lamar uderzył w The Roots w teledysku do „Squabble Up”. Jak się jednak okazało, zamiast dissu była to… honorowa wzmianka.

„Myślałem, że nas dissuje” – Questlove o reakcji na klip Kendricka

W rozmowie w The Jennifer Hudson Show, legenda perkusji i lider The Roots opowiedział o swojej pierwszej reakcji po obejrzeniu klipu do „Squabble Up”.

„Obudziłem się i miałem 30 wiadomości z informacją, że K. Dot coś zrobił. Myślałem: ‘O nie. Dissuje nas’. Ale potem dowiedziałem się, że to hołd.”

Wideo Kendricka zawiera bezpośrednie nawiązanie wizualne do kultowego teledysku The Roots „The Next Movement” z 1999 roku. Jak przyznał Questlove:

„To zaszczyt. Zwłaszcza po tylu latach, gdy ktoś nadal nas dostrzega.”

Questlove skrytykował beef Kendricka z Drakiem: „Hip-hop naprawdę umarł”

Wcześniej Questlove komentował głośny beef pomiędzy Kendrickiem Lamarem a Drakiem, wyrażając swoje niezadowolenie z przebiegu konfliktu.

Na Instagramie napisał:

„To nie była walka na umiejętności. To była błotna wojna w stylu wrestlingu. Fakty, dzieci, kobiety – wszystko na straty. Nikt tego nie wygrał.”

Jego komentarz wywołał poruszenie, ale Punch z TDE potwierdził, że nie ma złej krwi między stronami, mimo że „widzieli komentarze Questlove’a”.

Kendrick Lamar zainspirował nowy album The Roots

Całe nieporozumienie zakończyło się… pozytywnie. Questlove przyznał, że wzmianka w teledysku Kendricka zmotywowała go do dokończenia nowego albumu The Roots, pierwszego od ponad dekady.

„Teraz musimy skończyć tę płytę, nie?” – napisał w odpowiedzi na viralowy tweet porównujący teledyski.

W kolejnym poście na Instagramie podziękował Kendrickowi: