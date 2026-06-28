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Quebonafide wystąpił na Kongresie Zero 2026. Raper opowiedział o różnicach między branżą muzyczną, a innymi biznesami

Raper pojawił się podczas panelu poświęconego budowaniu silnej marki

2026.06.28

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Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-29

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Quebonafide był jednym z gości Kongresu Zero 2026, który odbył się 27 czerwca w hali COS Torwar w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło przedsiębiorców, ekspertów oraz znane osobowości ze świata biznesu, sportu i kultury. Raper pojawił się podczas panelu poświęconego budowaniu silnej marki oraz rozwijaniu biznesu o międzynarodowym zasięgu.

W dyskusji udział wzięli również Grzegorz Krychowiak oraz Ryszard Florek. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia działalności, zarządzania oraz budowania rozpoznawalnej marki.

 

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Branża muzyczna a biznes operacyjny – na co zwrócił uwagę Quebonafide?

Podczas panelu Quebonafide wskazał, że pomiędzy branżą muzyczną a klasycznym biznesem operacyjnym istnieją znaczące różnice. Jego zdaniem jednym z najważniejszych aspektów jest sposób zarządzania czasem oraz procesem twórczym.

„Jest bardzo duża różnica pomiędzy branżą muzyczną, i w ogóle różnego rodzaju sektorami kreatywnymi, a biznesem takim szczegółowo operacyjnym” – powiedział Quebo.

Raper podkreślił, że w sektorze kreatywnym trudno przewidzieć moment największej produktywności. Tworzenie muzyki często wymaga inspiracji, a proces powstawania utworów nie zawsze daje się zamknąć w sztywnych ramach czasowych.

Zarządzanie czasem największym wyzwaniem twórców

Jak wyjaśnił Quebonafide, osoby zajmujące się działalnością artystyczną często stają przed wyborem pomiędzy realizacją wcześniej zaplanowanych obowiązków a kontynuowaniem pracy w momencie, gdy pojawia się twórczy impuls.

Według artysty zdarza się, że podczas pracy nad utworem największa efektywność pojawia się tuż przed zaplanowanym spotkaniem. W takiej sytuacji twórca musi zdecydować, czy przerwać proces kreatywny, czy narazić się na spóźnienie i ryzyko rozczarowania osób, z którymi był umówiony.

„Według mnie największą z tych różnić jest zarządzanie czasem. Jak robisz muzykę to czasem czekasz na jakieś magiczne natchnienie – pisząc czy produkując jakąś rzecz jesteś ograniczony tym, że stoisz przed bardzo dużym dylematem, że ta rzecz nigdy nie jest skończona w czasie. To się może bardzo mocno roziąciągnąć. Przykładowo jesteś sam ze sobą umówiony na to, że siadasz o 15.00 i zaczynasz pisać utwór, produkować go, wykonywać coś muzycznego, coś wytwarzać i okazuje się nagle, że kolejne twoje spotkanie jest o godzinie 18.00, a o 17.30 nagle czujesz, że jesteś w jakimś największym peaku działania i stoisz przed bardzo trudnym wyborem narażenia się na to, że przed osobą z która jesteś umówimy wyjdziesz na osobę zupełnie niepoważną, kosztem ustysfakcjonowania, dziesiątek, setek czy milionów osób, w zależności od tego jaka jest skala twojego działania” – stwierdził Kuba.

Inspirujące wystąpienie podczas Kongresu Zero

Wystąpienie Quebonafide spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu Zero 2026. Raper zwrócił uwagę, że funkcjonowanie w branży kreatywnej wymaga zupełnie innego podejścia do organizacji pracy niż prowadzenie biznesu operacyjnego. Jego refleksje dotyczące zarządzania czasem oraz procesu twórczego były jednym z najczęściej komentowanych elementów panelu dyskusyjnego.

 

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