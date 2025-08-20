Szukaj
Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Podejrzenia się sprawdziły.

2025.08.21

A jednak! Kilka minut temu na platformach streamingowych pojawił się nowy kawałek Kaza Bałagane zatytułowany „Przez sen”. W wyprodukowanym przez @atutowego utworze Kazka wspiera Quebonafide.

Quebo i Kaz Bałagane we wspólnym utworze

O tym, że taki utwór istnieje, dowiedzieliśmy się pod koniec czerwca z rozmowy Krzysztofa Stanowskiego z Quebonafide. Raper przyznał wówczas, że kawałek z Kazkiem jest gotowy.

Książę Nieporządek zapowiadał utwór wrzutkami w stories na Instagramie. Najpierw opublikował zdjęcie, z którego mogliśmy się dowiedzieć, że gra z Quebonafide w piłkę nożną, później dorzucił kolejne, na którym jadł mochi.

Czy doczekamy się także teledysku do „Przez sen”? Dowiemy się tego w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

