Pussycat Dolls odwołują trasę w USA – powodem ma być słaba sprzedaż biletów

Pussycat Dolls niespodziewanie skreśliły większość dat swojej planowanej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Decyzja wywołała falę spekulacji w mediach, które wskazują na możliwe problemy z frekwencją i sprzedażą biletów.

Oficjalne ogłoszenie grupy

Zespół, w którego skład wchodzą Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt oraz Ashley Roberts, poinformował o zmianach za pośrednictwem mediów społecznościowych. Artystki przekazały, że po analizie amerykańskiej części trasy podjęły trudną decyzję o jej ograniczeniu.

Większość koncertów w Ameryce Północnej została odwołana, z wyjątkiem jednego występu.

Koncerty nadal w Europie

Mimo zmian, Pussycat Dolls nie rezygnują całkowicie z trasy „PCD Forever Tour”. Zespół potwierdził, że wystąpi podczas wydarzenia WeHo Pride w czerwcu, a także zrealizuje koncerty zaplanowane w Wielkiej Brytanii i Europie.

Grupa podkreśliła, że zależy jej na tym, aby nadchodzące występy były „świętem muzyki i wspomnień” dla fanów, którzy towarzyszą im od początku kariery.