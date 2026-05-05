Pussycat Dolls odwołują trasę w USA – powodem ma być słaba sprzedaż biletów

Pussycat Dolls niespodziewanie skreśliły większość dat swojej planowanej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Decyzja wywołała falę spekulacji w mediach, które wskazują na możliwe problemy z frekwencją i sprzedażą biletów.
Oficjalne ogłoszenie grupy
Zespół, w którego skład wchodzą Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt oraz Ashley Roberts, poinformował o zmianach za pośrednictwem mediów społecznościowych. Artystki przekazały, że po analizie amerykańskiej części trasy podjęły trudną decyzję o jej ograniczeniu.
Większość koncertów w Ameryce Północnej została odwołana, z wyjątkiem jednego występu.
Koncerty nadal w Europie
Mimo zmian, Pussycat Dolls nie rezygnują całkowicie z trasy „PCD Forever Tour”. Zespół potwierdził, że wystąpi podczas wydarzenia WeHo Pride w czerwcu, a także zrealizuje koncerty zaplanowane w Wielkiej Brytanii i Europie.
Grupa podkreśliła, że zależy jej na tym, aby nadchodzące występy były „świętem muzyki i wspomnień” dla fanów, którzy towarzyszą im od początku kariery.
Spekulacje o sprzedaży biletów
W mediach pojawiły się nieoficjalne informacje sugerujące, że decyzja mogła być związana z niższym niż oczekiwano zainteresowaniem koncertami w USA. Choć nie zostało to potwierdzone przez zespół, temat szybko stał się przedmiotem dyskusji w branży muzycznej.
Reakcja twórczyni zespołu
Robin Antin, twórczyni Pussycat Dolls, odniosła się do sytuacji w rozmowie z mediami, bagatelizując pojawiające się plotki. Jej wypowiedź sugerowała, że grupa skupia się obecnie na dalszej części trasy i jakości widowiska, a nie na spekulacjach dotyczących sprzedaży biletów.