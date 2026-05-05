Pussycat Dolls odwołują trasę w USA – powodem ma być słaba sprzedaż biletów

Grupa wystąpi w tym roku w Polsce

2026.05.05

Pussycat Dolls niespodziewanie skreśliły większość dat swojej planowanej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Decyzja wywołała falę spekulacji w mediach, które wskazują na możliwe problemy z frekwencją i sprzedażą biletów.

Oficjalne ogłoszenie grupy

Zespół, w którego skład wchodzą Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt oraz Ashley Roberts, poinformował o zmianach za pośrednictwem mediów społecznościowych. Artystki przekazały, że po analizie amerykańskiej części trasy podjęły trudną decyzję o jej ograniczeniu.

Większość koncertów w Ameryce Północnej została odwołana, z wyjątkiem jednego występu.

Koncerty nadal w Europie

Mimo zmian, Pussycat Dolls nie rezygnują całkowicie z trasy „PCD Forever Tour”. Zespół potwierdził, że wystąpi podczas wydarzenia WeHo Pride w czerwcu, a także zrealizuje koncerty zaplanowane w Wielkiej Brytanii i Europie.

Grupa podkreśliła, że zależy jej na tym, aby nadchodzące występy były „świętem muzyki i wspomnień” dla fanów, którzy towarzyszą im od początku kariery.

 

Spekulacje o sprzedaży biletów

W mediach pojawiły się nieoficjalne informacje sugerujące, że decyzja mogła być związana z niższym niż oczekiwano zainteresowaniem koncertami w USA. Choć nie zostało to potwierdzone przez zespół, temat szybko stał się przedmiotem dyskusji w branży muzycznej.

Reakcja twórczyni zespołu

Robin Antin, twórczyni Pussycat Dolls, odniosła się do sytuacji w rozmowie z mediami, bagatelizując pojawiające się plotki. Jej wypowiedź sugerowała, że grupa skupia się obecnie na dalszej części trasy i jakości widowiska, a nie na spekulacjach dotyczących sprzedaży biletów.

