Przemek Ferguson wypuszcza drugi diss na Filipka. „Twój ojciec ściga bandytów co dnia, znajdzie paragraf na chuj*wy rap”

Fani Filipka podobno wysyłają obraźliwe wiadomości do matki Przemka

2025.12.03

Przemek Ferguson wypuszcza drugi diss na Filipka. „Twój ojciec ściga bandytów co dnia, znajdzie paragraf na chuj*wy rap"

„Książę Hipokrytów” – kolejna odsłona konfliktu

Po pierwszym dissie Przemka Fergusona, Filipek odpowiedział po zaledwie siedmiu godzinach. Przemek utrzymał tempo i do sieci trafił właśnie „Książę Hipokrytów”.

Hejt na mamę Fergusona – sprawa wymknęła się spod kontroli

Jak relacjonuje Ferguson, fani Filipka zaczęli wysyłać obraźliwe wiadomości do jego matki, pani Bożeny. Hejt skierowany do osoby spoza konfliktu sprawił, że raper postanowił odpowiedzieć mocniej i publicznie podkreślić, że granice zostały przekroczone.

Według Fergusona konflikt miał być czysto muzyczny, jednak w momencie, gdy atak objął jego rodzinę, potrzebna była stanowcza reakcja.

Konflikt, który trwa od lat

Beef między Fergusonem i Filipkiem nie jest nowością. Artyści od lat wymieniają się uszczypliwościami, a ich relacje są napięte także poza muzyką. Utwór „Start up”, który Filipek wypuścił w odpowiedzi na pierwszy diss, podgrzał atmosferę, lecz sytuacja z atakami na mamę Fergusona ponownie zmieniła dynamikę konfliktu.

