Szukaj
CGM

Prokuratura o Diddym w dniu ogłoszenia wyroku: „Za pewny siebie, już planuje powrót do show-biznesu”

Rozpoczęła się rozprawa, podczas której wydany zostanie wyrok na słynnego rapera

2025.10.03

opublikował:

Prokuratura o Diddym w dniu ogłoszenia wyroku: „Za pewny siebie, już planuje powrót do show-biznesu”

fot. Michael Lavine

Podczas rozprawy skazującej Seana „Diddy’ego” Combsa doszło do ostrych słów ze strony prokuratury. Federalni prokuratorzy zarzucają mu brak skruchy i „przesadne poczucie pewności siebie”.

„To szczyt arogancji”

Prokurator Christy Slavik w otwierającym oświadczeniu mocno uderzyła w rapera. Jak ujawniła, Diddy miał już zabookowane wystąpienia publiczne na przyszły tydzień w Miami, mimo że jego wolność wisi na włosku.

„To jest szczyt arogancji” – stwierdziła Slavik.

Surowy wyrok na horyzoncie

Prokuratura domaga się 135 miesięcy więzienia, podkreślając, że tłumaczenie obrony, jakoby Diddy prowadził jedynie „rock’n’rollowy styl życia” pełen seksu i narkotyków, jest nie do przyjęcia.

Slavik zwróciła uwagę, że sprawa dotyczy przede wszystkim transportu prostytutek, przemocy oraz organizowania słynnych „Freak-offs”. Co więcej, Diddy miał przyznać się do stosowania przemocy.

15 lat „Freak-offs”

Zdaniem prokuratury, Diddy doskonale zdawał sobie sprawę z nielegalności imprez, które organizował przez ponad 15 lat. Slavik podkreśliła, że to nie był przypadek ani chwilowe zagubienie, lecz świadome i powtarzalne działania.

Podsumowanie

Na sali sądowej atmosfera robi się coraz bardziej napięta. Prokuratura chce, by Diddy „został sprowadzony na ziemię”, a sam artysta – według nich – liczy, że uniknie więzienia i szybko wróci do show-biznesu.

Tagi


Popularne newsy

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu
NEWS

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie
NEWS

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”
NEWS

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”

Taylor Swift śpiewa o przyrodzeniu swojego narzeczonego na nowej płycie. „Jego miłość była kluczem, który rozchylił moje uda”
NEWS

Taylor Swift śpiewa o przyrodzeniu swojego narzeczonego na nowej płycie. „Jego miłość była kluczem, który rozchylił moje uda”

Cardi B twierdzi, że u Nicki Minaj zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową
NEWS

Cardi B twierdzi, że u Nicki Minaj zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”
NEWS

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”
NEWS

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”

Polecane

CGM
Diox ocenił beef Mesa i Tedego. „Wyskoczył z łopatą na czołg”

Diox ocenił beef Mesa i Tedego. „Wyskoczył z łopatą na czołg&#82 ...

„Mógł być mega beef”

50 minut temu

CGM
Malik Montana wypuszcza nowy singiel i „tańczy” z żoną Roberta Lewandowskiego

Malik Montana wypuszcza nowy singiel i „tańczy” z żoną Rob ...

Malik Montana i narodowy polski taniec?

3 godziny temu

CGM
Taylor Swift śpiewa o przyrodzeniu swojego narzeczonego na nowej płycie. „Jego miłość była kluczem, który rozchylił moje uda”

Taylor Swift śpiewa o przyrodzeniu swojego narzeczonego na nowej płyci ...

Swift nie boi się prowokować i zaskakiwać swoich słuchaczy

4 godziny temu

CGM
Mariah Carey odpowiada na plotki o konflikcie z Eminemem i roli w filmie „8 Mila”

Mariah Carey odpowiada na plotki o konflikcie z Eminemem i roli w film ...

Konflikt między Carey a Eminemem eskalował w 2009 roku

8 godzin temu

CGM
Oasis i AC/DC w Edynburgu – koncerty na Murrayfield Stadium z problemami. Mieszkańcy zgłaszają skargi

Oasis i AC/DC w Edynburgu – koncerty na Murrayfield Stadium z pr ...

Liam Gallagher ostro o radzie miejskiej

9 godzin temu

CGM
Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?

Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?

"Żaden mężczyzna nie kochał mnie tak, jak ty”

10 godzin temu