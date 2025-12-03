Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie

Prime Video zapowiada premierę nowego serialu dokumentalnego DODA, który daje widzom unikalny wgląd w życie i karierę jednej z najbardziej kontrowersyjnych i fascynujących postaci polskiej sceny muzycznej – Doroty Rabczewskiej. Produkcja pokaże zarówno triumfy, jak i bolesne doświadczenia artystki, ujawniając kulisy jej kariery i prywatnego życia. Serial będzie dostępny wyłącznie na platformie Prime Video.

Autentyczny portret artystki

DODA to szczery i bezkompromisowy dokument, który odsłania historię Doroty Rabczewskiej przez pryzmat jej dwudziestoletniej kariery, medialnych konfliktów i skandali. Produkcja pokazuje kontrasty życia artystki – od momentów sukcesów po trudne doświadczenia, które ukształtowały jej osobowość i twórczość.

Serial ukazuje życie Dody z nowej perspektywy, dalekiej od utrwalonego w mediach wizerunku. Dzięki rozmowom z rodziną, przyjaciółmi, artystami i dziennikarzami, widzowie poznają nieznane dotąd aspekty życia Rabczewskiej, a sama bohaterka po raz pierwszy otwarcie opowiada o najtrudniejszych momentach swojej historii.

Goście i kulisy produkcji

W serialu występują kluczowe postaci polskiego show-biznesu, m.in. Justyna Steczkowska, Janusz Józefowicz, Michał Wiśniewski, a także pierwszy chłopak Dody – Damian Pikus. Dzięki komentarzom bliskich i współpracowników, dokument ujawnia brutalną i fascynującą twarz branży rozrywkowej.

Producentem serialu jest Papaya Films, producentem kreatywnym – Kacper Sawicki, a reżyserką – doświadczona dokumentalistka Eliza Kubarska, autorka nagradzanych filmów dokumentalnych. Produkcja kontynuuje współpracę Prime Video z Papaya Films po dokumentach o polskich piłkarzach: Wojciechu Szczęsnym (SZCZĘSNY), Kuba Błaszczykowski (KUBA) i Robert Lewandowski (Lewandowski – Nieznany).