Premiera singla „SIOSTRY” zapowiadającego album „SIERPNIOWE” | PIETRUCHA | MIUOSH | PIETRUCHA

„SIOSTRY” to pierwszy singiel promujący niezwykły album „SIERPNIOWE”, będący częścią obchodów 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. Projekt muzyczny PIETRUCHA | MIUOSH | PIETRUCHA łączy siły trzech wyjątkowych artystów: Julii Pietruchy, Natalii Pietruchy oraz Miuosha, tworząc poruszającą opowieść o losie Powstańców.

„SIOSTRY” – pieśń pamięci i siostrzanej więzi

Utwór „SIOSTRY” jest już dostępny w serwisach streamingowych i stanowi emocjonalny wstęp do całego albumu. Inspiracją była fotografia z albumu „Kolor Powstania 1944” przedstawiająca dwie poległe sanitariuszki – siostry. Wspomnienie ich losu stało się punktem wyjścia do głębokiej, muzycznej refleksji nad stratą, miłością i pamięcią.

„Jak to jest stracić siostrę? Kogoś, z kim dzieliło się dzieciństwo, młodość i sekrety? Chciałyśmy tą pieśnią oddać hołd tym, których już nie ma, i docenić tych, którzy są obok” – mówi Julia Pietrucha.

Album „SIERPNIOWE” – premiera już 25 lipca 2025

Album „SIERPNIOWE” ukaże się 25 lipca 2025 roku, tego samego dnia, kiedy odbędzie się koncert premierowy w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas tego wydarzenia artyści wykonają utwór „SIOSTRY” na żywo. Wydawnictwo jest już dostępne w preorderze, a bilety na koncert są w sprzedaży.

Muzyczna kuratorka i wyjątkowi goście

W tym roku kuratorką projektu muzycznego upamiętniającego Powstanie Warszawskie została Julia Pietrucha – wokalistka, autorka tekstów i aktorka. Do współpracy zaprosiła swoją siostrę, Natalię Pietruchę, poetkę i scenarzystkę, oraz uznanego rapera i producenta Miuosha.

Na albumie pojawią się również wyjątkowi goście, m.in.:

Natalia Grosiak (Mikromusic)

Igor Nikiforow

Teledysk „SIOSTRY” – historia opowiedziana obrazem

Premierze singla towarzyszy teledysk inspirowany prawdziwą historią Powstańczyni, wzbogacony archiwalnymi materiałami z zasobów Muzeum Powstania Warszawskiego. Obraz dopełnia emocjonalną warstwę muzyki i podkreśla autentyczność przekazu.

Brzmienie sierpniowe, ale chłodne i surowe.

Choć album nosi nazwę „SIERPNIOWE”, jego brzmienie jest dalekie od letniej lekkości. To dźwięki surowe, podniosłe i przejmujące, niosące w sobie ciężar wspomnień i siłę emocji. To nie tylko hołd dla historii – to muzyczna lekcja pamięci, skierowana do współczesnego słuchacza.