Poznaliśmy uczestników „Debiutów” i „Premier”. Na opolskiej scenie stanie Sebastian Fabijański

Festiwal odbędzie się w dniach 4–7 czerwca

2026.04.18

Organizatorzy ogłosili właśnie pełną listę artystów, którzy wystąpią w dwóch kluczowych konkursach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu: „Premiery” oraz „Debiuty”. To właśnie te koncerty od lat budują prestiż wydarzenia i przyciągają największą uwagę fanów muzyki.

Festiwal odbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2026 roku i tradycyjnie zgromadzi zarówno uznanych wykonawców, jak i młode talenty stawiające pierwsze kroki na dużej scenie.

„Premiery” – znane nazwiska i nowe utwory

Koncert „Premiery”, zaplanowany na 5 czerwca, to przestrzeń dla artystów, którzy prezentują zupełnie nowe kompozycje. W tym roku na scenie zobaczymy m.in.:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – „Fale”
  • Daria Marx i Sebastian Fabijański – „Nieidealna”
  • Krzysztof Iwaneczko – „Zatrzymaj się”
  • Poparzeni Kawą Trzy – „Twoje oczy”
  • Michał Wiśniewski – „Do moich dzieci”
  • Kuba Szmajkowski – „Porto”
  • Vix.N – „Stara dusza”

Łącznie w konkursie zaprezentuje się dziesięciu wykonawców. Zwycięzców będzie dwóch – jednego wybierze publiczność, drugiego jury.

„Debiuty” – nowe twarze polskiej sceny

Konkurs „Debiuty” od lat uchodzi za przepustkę do kariery. W tym roku zainteresowanie było ogromne – zgłoszono aż 368 kandydatur. Ostatecznie na scenie wystąpią m.in.:

  • Martyna Baranowska – „Serce”
  • Jacko Brango – „Inaczej nie umiem”
  • Karolina Charko – „Hamak”
  • Sara Girgis – „Mięknę”
  • Michał Grobelny – „Notka”
  • Ola Kędra – „Bój się Boga dziewczyno”
  • Julia Wasielewska – „Chciałabym Ci powiedzieć”

Do tej grupy dołączą również zwyciężczyni „Szansy na Sukces” Małgorzata Boć oraz zespół 21 Gram. Skład uzupełni jeszcze jeden artysta wyłoniony w finale programu.

Opole 2026 – tradycja i nowe emocje

Amfiteatr Tysiąclecia ponownie stanie się centrum polskiej muzyki. Konkursy „Debiuty” i „Premiery” to nie tylko rywalizacja, ale też okazja do odkrywania nowych trendów i kierunków na rodzimej scenie.

To właśnie tutaj często rodzą się przyszłe gwiazdy, a uznani artyści mają szansę zaprezentować świeży materiał przed szeroką publicznością.

