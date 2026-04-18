Poznaliśmy uczestników „Debiutów” i „Premier”. Na opolskiej scenie stanie Sebastian Fabijański

Organizatorzy ogłosili właśnie pełną listę artystów, którzy wystąpią w dwóch kluczowych konkursach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu: „Premiery” oraz „Debiuty”. To właśnie te koncerty od lat budują prestiż wydarzenia i przyciągają największą uwagę fanów muzyki.

Festiwal odbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2026 roku i tradycyjnie zgromadzi zarówno uznanych wykonawców, jak i młode talenty stawiające pierwsze kroki na dużej scenie.

„Premiery” – znane nazwiska i nowe utwory

Koncert „Premiery”, zaplanowany na 5 czerwca, to przestrzeń dla artystów, którzy prezentują zupełnie nowe kompozycje. W tym roku na scenie zobaczymy m.in.:

Kamil Bednarek , Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – „Fale”

, i – „Fale” Daria Marx i Sebastian Fabijański – „Nieidealna”

i – „Nieidealna” Krzysztof Iwaneczko – „Zatrzymaj się”

– „Zatrzymaj się” Poparzeni Kawą Trzy – „Twoje oczy”

– „Twoje oczy” Michał Wiśniewski – „Do moich dzieci”

– „Do moich dzieci” Kuba Szmajkowski – „Porto”

– „Porto” Vix.N – „Stara dusza”

Łącznie w konkursie zaprezentuje się dziesięciu wykonawców. Zwycięzców będzie dwóch – jednego wybierze publiczność, drugiego jury.

„Debiuty” – nowe twarze polskiej sceny

Konkurs „Debiuty” od lat uchodzi za przepustkę do kariery. W tym roku zainteresowanie było ogromne – zgłoszono aż 368 kandydatur. Ostatecznie na scenie wystąpią m.in.:

Martyna Baranowska – „Serce”

Jacko Brango – „Inaczej nie umiem”

Karolina Charko – „Hamak”

Sara Girgis – „Mięknę”

Michał Grobelny – „Notka”

Ola Kędra – „Bój się Boga dziewczyno”

Julia Wasielewska – „Chciałabym Ci powiedzieć”

Do tej grupy dołączą również zwyciężczyni „Szansy na Sukces” Małgorzata Boć oraz zespół 21 Gram. Skład uzupełni jeszcze jeden artysta wyłoniony w finale programu.

Opole 2026 – tradycja i nowe emocje

Amfiteatr Tysiąclecia ponownie stanie się centrum polskiej muzyki. Konkursy „Debiuty” i „Premiery” to nie tylko rywalizacja, ale też okazja do odkrywania nowych trendów i kierunków na rodzimej scenie.

To właśnie tutaj często rodzą się przyszłe gwiazdy, a uznani artyści mają szansę zaprezentować świeży materiał przed szeroką publicznością.