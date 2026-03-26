Poruszający występ w „Must Be The Music”. Tobiasz Fejdasz zaśpiewał dla zmarłego ojca i doprowadził Natalię Szroeder do łez

W najnowszym odcinku Must Be The Music widzowie zobaczą niezwykle emocjonalny występ Tobiasza Fejdasza. 26-letni wokalista, na co dzień mieszkający w Krakowie i pracujący jako nauczyciel języka angielskiego, spełnił swoje wielkie marzenie – stanął na scenie i poruszył zarówno publiczność, jak i jurorów.

„Jealous” w wyjątkowej interpretacji

Podczas castingu Tobiasz wykonał utwór „Jealous”, nadając mu zupełnie nowy, osobisty wymiar. Jego interpretacja była pełna wrażliwości, autentyczności i emocji, które wyraźnie udzieliły się wszystkim obecnym w studiu.

Występ nie był jedynie prezentacją umiejętności wokalnych – stał się opowieścią o stracie, miłości i niespełnionych marzeniach.

Występ dedykowany zmarłemu tacie

Jak sam przyznał Tobiasz Fejdasz, jego występ był hołdem dla ojca, który zaszczepił w nim miłość do muzyki i wierzył w jego talent.

Podczas rozmowy po występie wyznał, że śpiewając, myślał właśnie o nim:

to ojciec marzył, by zobaczyć go na scenie,

niestety nie doczekał tej chwili,

udział w programie był symbolicznym spełnieniem tego marzenia

Jurorzy nie kryli wzruszenia

Występ wywołał ogromne emocje wśród jury. Natalia Szroeder nie kryła łez i podkreśliła wyjątkowy talent uczestnika, zwracając uwagę na jego naturalność i lekkość śpiewania. – Niezwykle przejmująco śpiewasz i robisz to bez wysiłkowo, absolutnie. Masz to. To jest niezwykły dar – powiedziała poruszona Natalia. – To był występ, który otwiera drzwi do innego świata. Do świata, z którego nie chce się wracać. Myślę, że twój tata jest z ciebie bardzo dumny – podsumował Sebastian. – Ja od razu mam tak, że myślę o swoim ojcu… też nie żyje – dodał łamiącym się głosem Sebastian Karpiel-Bułecka tuż po występie 26-latka.

Występ, który zapadnie w pamięć

Występ Tobiasza Fejdasza to jeden z tych momentów, które wykraczają poza ramy programu talent show. Autentyczność, emocje i osobista historia sprawiły, że jego wykonanie na długo pozostanie w pamięci widzów.

To także przypomnienie, że muzyka potrafi być nie tylko sztuką, ale i sposobem na wyrażenie najgłębszych uczuć.