Poruszający występ w „Must Be The Music”. Tobiasz Fejdasz zaśpiewał dla zmarłego ojca i doprowadził Natalię Szroeder do łez

W najnowszym odcinku Must Be The Music widzowie zobaczą niezwykle emocjonalny występ Tobiasza Fejdasza. 26-letni wokalista, na co dzień mieszkający w Krakowie i pracujący jako nauczyciel języka angielskiego, spełnił swoje wielkie marzenie – stanął na scenie i poruszył zarówno publiczność, jak i jurorów.
„Jealous” w wyjątkowej interpretacji
Podczas castingu Tobiasz wykonał utwór „Jealous”, nadając mu zupełnie nowy, osobisty wymiar. Jego interpretacja była pełna wrażliwości, autentyczności i emocji, które wyraźnie udzieliły się wszystkim obecnym w studiu.
Występ nie był jedynie prezentacją umiejętności wokalnych – stał się opowieścią o stracie, miłości i niespełnionych marzeniach.
Występ dedykowany zmarłemu tacie
Jak sam przyznał Tobiasz Fejdasz, jego występ był hołdem dla ojca, który zaszczepił w nim miłość do muzyki i wierzył w jego talent.
Podczas rozmowy po występie wyznał, że śpiewając, myślał właśnie o nim:
to ojciec marzył, by zobaczyć go na scenie,
niestety nie doczekał tej chwili,
udział w programie był symbolicznym spełnieniem tego marzenia
Jurorzy nie kryli wzruszenia
Występ wywołał ogromne emocje wśród jury. Natalia Szroeder nie kryła łez i podkreśliła wyjątkowy talent uczestnika, zwracając uwagę na jego naturalność i lekkość śpiewania.
– Niezwykle przejmująco śpiewasz i robisz to bez wysiłkowo, absolutnie. Masz to. To jest niezwykły dar – powiedziała poruszona Natalia.
– To był występ, który otwiera drzwi do innego świata. Do świata, z którego nie chce się wracać. Myślę, że twój tata jest z ciebie bardzo dumny – podsumował Sebastian.
– Ja od razu mam tak, że myślę o swoim ojcu… też nie żyje – dodał łamiącym się głosem Sebastian Karpiel-Bułecka tuż po występie 26-latka.
Występ, który zapadnie w pamięć
Występ Tobiasza Fejdasza to jeden z tych momentów, które wykraczają poza ramy programu talent show. Autentyczność, emocje i osobista historia sprawiły, że jego wykonanie na długo pozostanie w pamięci widzów.
To także przypomnienie, że muzyka potrafi być nie tylko sztuką, ale i sposobem na wyrażenie najgłębszych uczuć.