Poruszający występ w „Must Be The Music”. Tobiasz Fejdasz zaśpiewał dla zmarłego ojca i doprowadził Natalię Szroeder do łez

Występ, który zapadnie w pamięć

2026.03.26

W najnowszym odcinku Must Be The Music widzowie zobaczą niezwykle emocjonalny występ Tobiasza Fejdasza. 26-letni wokalista, na co dzień mieszkający w Krakowie i pracujący jako nauczyciel języka angielskiego, spełnił swoje wielkie marzenie – stanął na scenie i poruszył zarówno publiczność, jak i jurorów.

„Jealous” w wyjątkowej interpretacji

Podczas castingu Tobiasz wykonał utwór „Jealous”, nadając mu zupełnie nowy, osobisty wymiar. Jego interpretacja była pełna wrażliwości, autentyczności i emocji, które wyraźnie udzieliły się wszystkim obecnym w studiu.

Występ nie był jedynie prezentacją umiejętności wokalnych – stał się opowieścią o stracie, miłości i niespełnionych marzeniach.

Występ dedykowany zmarłemu tacie

Jak sam przyznał Tobiasz Fejdasz, jego występ był hołdem dla ojca, który zaszczepił w nim miłość do muzyki i wierzył w jego talent.

Podczas rozmowy po występie wyznał, że śpiewając, myślał właśnie o nim:

  • to ojciec marzył, by zobaczyć go na scenie,
  • niestety nie doczekał tej chwili,
  • udział w programie był symbolicznym spełnieniem tego marzenia

 

Jurorzy nie kryli wzruszenia

Występ wywołał ogromne emocje wśród jury. Natalia Szroeder nie kryła łez i podkreśliła wyjątkowy talent uczestnika, zwracając uwagę na jego naturalność i lekkość śpiewania.

– Niezwykle przejmująco śpiewasz i robisz to bez wysiłkowo, absolutnie. Masz to. To jest niezwykły dar – powiedziała poruszona Natalia. 

– To był występ, który otwiera drzwi do innego świata. Do świata, z którego nie chce się wracać. Myślę, że twój tata jest z ciebie bardzo dumny – podsumował Sebastian.

– Ja od razu mam tak, że myślę o swoim ojcu… też nie żyje – dodał łamiącym się głosem Sebastian Karpiel-Bułecka tuż po występie 26-latka.

 

Występ Tobiasza Fejdasza to jeden z tych momentów, które wykraczają poza ramy programu talent show. Autentyczność, emocje i osobista historia sprawiły, że jego wykonanie na długo pozostanie w pamięci widzów.

To także przypomnienie, że muzyka potrafi być nie tylko sztuką, ale i sposobem na wyrażenie najgłębszych uczuć.

Popularne newsy

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”
NEWS

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi
NEWS

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku
NEWS

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał
NEWS

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”
NEWS

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”
NEWS

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył” 
NEWS

Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył” 

CGM
Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na ...

Kacper Błoński przerywa milczenie

1 godzinę temu

CGM
Dawid Podsiadło udostępił ostatnie bilety na swoje stadionowe koncerty

Dawid Podsiadło udostępił ostatnie bilety na swoje stadionowe koncerty

Ostatnia szansa na bilety

3 godziny temu

CGM
Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała p ...

"Kacper dał mi tyle miłości, ile żaden inny chłopak kiedykolwiek w moim życiu"

4 godziny temu

CGM
bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii i globalnego rapu

bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii ...

B-DAY Festival to coś więcej niż koncerty

8 godzin temu

CGM
FKA Twigs pozwała Shia LaBeouf. Sprawa dotyczy porozumienia w sprawie napaści seksualnej

FKA Twigs pozwała Shia LaBeouf. Sprawa dotyczy porozumienia w sprawie ...

Twigs twierdzi, że Shia próbował ją uciszyć poprzez zapisy w umowie o poufności

13 godzin temu

CGM
Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a ...

„Mój członek wysłałby cię do szpitala”

13 godzin temu