Popek wraca do walki? Twórca zdradził, z którą federacją się związał

Z kim będzie walczył Popek?

2025.08.27

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

KSW, Fame, Prime, Gromda – przez lata nazbierało się federacji, w barwach których walczył Popek. Ostatnią była Gromda, z której wykluczono go na początku 2024 r. po ujawnieniu przez Psychotropa materiałów o charakterze zoofilskim z udziałem Popka.

Wydawało się, że twórca będzie miał dożywotniego bana do świata sportu, ale wygląda na to, że czas leczy rany i przed Popkiem ponownie otwierają się drzwi do kariery fightera.

Popek wraca do oktagonu

Popek opublikował na Instagramie nagranie z siłowni, z którego dowiadujemy się, że szykuje się do stoczenia kolejnego pojedynku.

Przygotowania do Fame’u uważam za otwarte – mówi twórca, dając do zrozumienia, że to właśnie dla Fame’u stoczy kolejną walkę. Z deklaracji artysty wynika, że wydarzy się to jeszcze w tym roku.

Popek stoczył ostatni pojedynek w grudniu 2023 (w Gromdzie). Dla Fame’u walczył ostatnim razem w marcu 2022 r. Wówczas w starciu z Normanem Parke’em doznał kontuzji, która na pewien czas wykluczyła go ze świata freak fightów.

Pozostaje czekać na potwierdzenie walki Popka przez federację Fame.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Popek Monster (@popek_oficjalnie)

