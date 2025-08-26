Popek wraca do walki? Twórca zdradził, z którą federacją się związał

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

KSW, Fame, Prime, Gromda – przez lata nazbierało się federacji, w barwach których walczył Popek. Ostatnią była Gromda, z której wykluczono go na początku 2024 r. po ujawnieniu przez Psychotropa materiałów o charakterze zoofilskim z udziałem Popka.

Wydawało się, że twórca będzie miał dożywotniego bana do świata sportu, ale wygląda na to, że czas leczy rany i przed Popkiem ponownie otwierają się drzwi do kariery fightera.

Popek wraca do oktagonu

Popek opublikował na Instagramie nagranie z siłowni, z którego dowiadujemy się, że szykuje się do stoczenia kolejnego pojedynku.

– Przygotowania do Fame’u uważam za otwarte – mówi twórca, dając do zrozumienia, że to właśnie dla Fame’u stoczy kolejną walkę. Z deklaracji artysty wynika, że wydarzy się to jeszcze w tym roku.

Popek stoczył ostatni pojedynek w grudniu 2023 (w Gromdzie). Dla Fame’u walczył ostatnim razem w marcu 2022 r. Wówczas w starciu z Normanem Parke’em doznał kontuzji, która na pewien czas wykluczyła go ze świata freak fightów.

Pozostaje czekać na potwierdzenie walki Popka przez federację Fame.