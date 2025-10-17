Popek wraca do klatki: ujawniono jego przeciwnika na Fame MMA 28

Foto: @piotr_tarasewicz

Popek ogłosił swój powrót do oktagonu. Podczas rozmowy na platformie Ome.tv ujawnił, że weźmie udział w gali Fame MMA 28, która odbędzie się 22 listopada. Jego przeciwnikiem ma być Paweł Jóźwiak, prezes konkurencyjnej federacji.

Powody powrotu Popka do klatki

Popek wyjaśnił, że jego decyzja o powrocie do MMA wynika z chęci wyrównania rachunków z Pawłem Jóźwiakiem. W rozmowie stwierdził: „Z Jóźwiakiem będę walczył, z Pawłem Jóźwiakiem 22 listopada (…) Ja idę tam bardziej wyrównać rachunki (…) on jest pierd**nięty na łeb”.

Kariera Popka w MMA

Popek walczył w takich organizacjach jak Cage Rage, FX3, KSW oraz Prime Show MMA. Jego ostatnia walka miała miejsce 26 listopada 2022 roku na gali PRIME, gdzie przegrał z Erko Junem przez TKO w drugiej rundzie